Efkan Ala: Türkiye ve Azerbaycan'ın hedef birliği çevre ülkelere de fayda sağlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Türkiye ve Azerbaycan'ın hedef birliğine sahip olduğunu ve iki ülkenin ilişkilerinin çevre ülkelere de fayda sağladığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Türkiye ve Azerbaycan'ın hedef birliğine sahip olduğunu ve iki ülkenin ilişkilerinin çevre ülkelere de fayda sağladığını söyledi.

Ala, Şuşa Beyannamesi'nin 2. yılı dolayısıyla Şuşa'da düzenlenen etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklıktan müttefiklik seviyesine çıkarıldığını belirten Ala, müttefikliğin hedef birliği ve ilişkilerin her alanda gelişmesi anlamına geldiğini, Türkiye ve Azerbaycan'ın hem siyasi hem de ekonomik alanda entegrasyona doğru adım attığını kaydetti.

Ala, Karabağ'da geniş kapsamlı imar ve ihya çalışmaları yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Azerbaycan arasındaki diplomatik, ekonomik, siyasal ve toplumsal ilişkiler, dünyanın herhangi başka iki ülkesi arasında olmayan, olmayacak derecededir ve seviyeli bir biçimde yürüyor. İlişkiler her geçen gün gelişiyor ve bir önceki günden daha etkili ve daha fazla oluyor. Bizler de buna katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İki ülkenin hedef birliği var. İki ülkenin her alandaki ilişkileri etraflarındaki ülkelere de fayda sağlıyor. Yani biz ilişkilerimizle, güç birliğimizle, el birliğimizle bölgelerimizde huzur ve güven olsun diye çalışıyoruz. Yoksa kimsenin toprağında gözümüz yok ama kimsenin toprağımıza göz dikmesine fırsat vermeyiz."