Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan'a geçmeye çalışan bir göçmenin cesedi bulundu
Bulgaristan'a sınır olan Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyünde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Bulgaristan'a yasadışı yollarla geçmeye çalışan bir göçmen olduğu düşünülüyor.
Bulgaristan'a sınır olan Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyünde bir erkek cesedi bulundu.
Olay, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyü yakınlarından bulunan bir arazide meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çalıdere Köyü yakınlarında arazide bir kişinin hareketsiz halde yerde yatığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatının kaybettiğini tespit etti.
Cesedin Bulgaristan'a yasadışı yolarla geçmeye çalışan göçmen olduğu düşünülüyor.
Erkek cesedinin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE