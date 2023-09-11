Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan'a geçmeye çalışan bir göçmenin cesedi bulundu

Bulgaristan'a sınır olan Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyünde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Bulgaristan'a yasadışı yollarla geçmeye çalışan bir göçmen olduğu düşünülüyor.