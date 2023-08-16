Edirne'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi

Edirne'de polis ekipleri, şüpheli bir otomobilde yaptıkları aramada tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 3 obje buldu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, objelerin Edirne Müzesi'ne teslim edileceği belirtildi.