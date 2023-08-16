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Edirne'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi

Dünya Haberleri

Edirne'de polis ekipleri, şüpheli bir otomobilde yaptıkları aramada tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 3 obje buldu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, objelerin Edirne Müzesi'ne teslim edileceği belirtildi.

Edirne'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.

Araçtaki 3 şüpheliden birinin üzerinde, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapılırken, objelerin Edirne Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Dünya

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Edirne Hukuk Turizm Dünya Güncel Haberler

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