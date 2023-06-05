Üye Girişi
Haberi Paylaş
Edirne'de İlk Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Edirne'de İlk Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Dünya Haberleri

Edirne'de 64 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Hac kafilesinin hareketi öncesinde Eski Cami'de uğurlama programı düzenlendi. Programa hacı adayları, aileleri ve yakınları katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan programda ilahi ve dualar okundu.

Edirne'de 64 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesinde Eski Cami'de uğurlama programı düzenlendi. Programa hacı adayları, aileleri ve yakınları katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan programda ilahi ve dualar okundu.

İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş, haccın önemini anlatarak hacı adaylarını tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara giderek hac görevlerini yerine getirecek 64 hacı adayı, programın ardından dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Dünya

Edirne Cami Hac Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title