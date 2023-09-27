Edirne'de 109 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yapılan operasyonda Yunanistan'a gitmek isteyen 109 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 2 organizatör gözaltına alındı.

EDİRNE'de, Yunanistan'a gitmek isteyen 109 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'a sınır bölgelerde yaptıkları çalışmada Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye, Pakistan, Filistin, Irak ve Fas uyruklu 109 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörlük yaptıkları belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.