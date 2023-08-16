ECOWAS, Nijer'deki Terör Saldırısını Kınadı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'in Mali sınırında düzenlenen ve 17 askerin öldüğü terör saldırısını kınadı. ECOWAS, Nijer'deki CNSP'ye (Vatanı Koruma Ulusal Konseyi) demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'a karşı yapılan darbe girişiminden bu yana giderek daha kırılgan hale gelen ülke güvenliğine odaklanmak üzere anayasal düzeni yeniden tesis etme çağrısında bulunuyor.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'in Mali sınırında düzenlenen ve 17 askerin öldüğü terör saldırısını kınadı.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, Nijer'de silahlı gruplar tarafından yapılan ve 17 askerin hayatını kaybettiği saldırının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Söz konusu terör saldırısının kınandığı ifade edilen açıklamada, Nijer halkına ile hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en derin taziyelerin iletildiği kaydedildi.

Açıklamada, "ECOWAS, Nijer'deki CNSP'ye (Vatanı Koruma Ulusal Konseyi) demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'a karşı yapılan darbe girişiminden bu yana giderek daha kırılgan hale gelen ülke güvenliğine odaklanmak üzere anayasal düzeni yeniden tesis etme çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Nijer'in Mali sınırında bulunan Tillaberi bölgesinde yer alan Boni ve Torodi ilçeleri arasında askeri konvoya kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 17 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker yaralanmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor ancak Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.