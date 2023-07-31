ECOWAS, Nijer'deki Darbe Yönetimine 1 Hafta Süre Verdi

Afrika'da 15 ülkenin oluşturduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de darbe yapan cunta yönetimine Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve görevine geri getirilmesi konusunda çağrıda bulunarak 1 hafta süre verdi.

ECOWAS, dün Nijer'deki gelişmelerin ardından Nijerya'nın başkenti Abuja'da olağanüstü toplandı. Afrika'da 15 ülkenin oluşturduğu örgütten yapılan açıklamada, Nijer Devlet Başkanı Bazum'un derhal salıverilmesi ve görevine geri dönmesi için çağrıda bulunuldu. Açıklamada, "ECOWAS, Başkan Muhammed Bazum'un, Afrika Birliği ve Uluslararası toplum tarafından tanınan Nijer Cumhuriyeti'nin seçilmiş meşru Devlet Başkanı olduğunu teyit etmektedir. Bu bağlamda, sadece Başkan Bazum'un veya usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş kişilerin resmi işlemleri ECOWAS tarafından tanınacaktır. Başkan Bazum'un derhal serbest bırakılması ve Nijer Devlet Başkanlığı görevinin iade edilmesi çağrısında bulunarak ülkede anayasal düzenin tam olarak yeniden tesis edilmesini talep ediyoruz" denildi.

ECOWAS, söz konusu talepler konusunda Nijer'deki cunta yönetimine 1 hafta süre verdi. Taleplerin karşılanmaması durumunda 'güç kullanılabileceği' ifade edilen açıklamada, "Başkan Bazum'dan kasıtlı olarak gelebilecek her türlü istifayı reddediyoruz. Ayrıca Bazum'un yasadışı alıkonmasını bir rehine durumu olarak değerlendiriyoruz. Taleplerin bir hafta içerisinde karşılanmaması halinde Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Bu tedbirler güç kullanımını da içerebilir. Bu amaçla ECOWAS Genelkurmay Başkanları derhal bir araya gelecektir" ifadelerine yer verildi.