EANA İsrail-Filistin çatışmasında gazetecilerin güvenliği için çağrıda bulundu

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), İsrail-Filistin çatışmasında taraflara, kriz bölgelerinde sahadan haber aktaran gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulundu. EANA'dan yapılan açıklamada, kriz bölgelerinde görev alan gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için acil çağrı yapıldığı belirtildi.

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), İsrail- Filistin çatışmasında taraflara, kriz bölgelerinde sahadan Haber'>haber aktaran gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulundu.

EANA'dan yapılan yazılı açıklamada, kriz bölgelerinde görev alan gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için acil çağrı yapıldı.

Güney Lübnan'da Reuters'tan bir video muhabirin öldürüldüğü, AFP ve Al Jazeera'den gazetecilerin görevlerini yerine getirirken yaralandığı trajik olaydan sonra derin üzüntülerin dile getirilerek olayın kınandığı belirtilen açıklamada, "Çatışan taraflara, İsrail içerisinde ve çevresindeki kriz bölgelerinde sahadan haber aktaran gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'dan habercilik yapan gazeteciler olmadan dünya, güvenilir bilgilere erişemez ve dezenformasyon kampanyalarına kolayca yem olur." ifadesine yer verildi.

AA Genel Müdürü Karagöz çağrıda bulunmuştu

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, geçen hafta İsrail- Filistin çatışmasının yaşandığı bölgede gazetecilerin hedef alındığını belirterek devam eden çatışmalarda gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulunmuştu.

Karagöz, EANA, Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNASE) ve Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğine (OANA) gönderdiği mektupta, "İsrail ve Filistin arasında süren çatışma, bölgedeki gazetecilerin güvenliğini tehdit edecek seviyeye ulaştı." ifadesini kullanmıştı.

Karagöz şunları kaydetmişti:

"Gazeteciler olarak, karşı karşıya kaldığımız tüm zorluklara rağmen gazetecilik görevimizi büyük bir özveriyle yerine getirdiğimiz için büyük bir şiddetin hedefi olduk. İnsan hakları ve uluslararası hukukun gerçek bir ihlali olan böyle bir eylemin kurbanı olmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Anadolu Ajansı olarak biz, tüm gazetecilerin can ve mal güvenliği için mücadele etme kararlılığımızı yineliyor ve gazetecilerin hayatlarının kutsallığını vazgeçilmez görüyoruz."

AA olarak tüm ilgili ajans birlikleri için sahada görev yapan gazetecilerin güvenliğinin hayati önemini bir kez daha vurguladıklarını aktaran Karagöz, "Bu bağlamda tüm ajans birliklerini bu konudaki dayanışmalarını ve ortak duruşlarını göstermek için hep birlikte bir basın açıklaması yayımlamaya davet ediyoruz." çağrısında bulunmuştu.