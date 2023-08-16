Düzce Müftülüğü, depremde hayatını kaybedenleri anacak
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Düzce Müftülüğü tarafından düzenlenen program ile 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler dualarla anılacak. Düzce İl Müftülüğü, Merkez Büyük Cami'de saat 12.00'da Kur'an-ı kerim ziyafeti programı düzenleyecek.
DÜZCE(İHA) – Düzce Müftülüğü tarafından düzenlenen program ile depremde hayatlarını kaybedenler dualarla anılacak.
17 Ağustos depreminin yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılacak. Düzce İl Müftülüğü de 17 Ağustos Marmara Depreminde hayatını kaybedenlerin ruhlarına ithafen Merkez Büyük Cami'de saat 12.00'da Kur'an-ı kerim ziyafeti programı düzenlenecek. Programa tüm Düzce halkı davet edildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya