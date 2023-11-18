Düsseldorf'ta Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Almanya'nın Düsseldorf kentinde binlerce kişi, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı. Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan göstericiler, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü protesto etti.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Düsseldorf ana tren istasyonu yakınlarında yoğun yağmura rağmen toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları, çeşitli sloganlar içeren dövizler ve öldürülen bebeklerin fotoğraflarını taşıyarak, "Filistin'e özgürlük" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları atarak yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşe, Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden kişiler de destek verdi.

Bazı göstericilerin protesto amaçlı ağzını bantladığı görüldü.

Burada yapılan konuşmalarda, İsrail hükümetinin Filistin halkına uyguladığı zulüm anlatıldı ve bu zulme sessiz kalıp İsrail'i destekleyen Alman politikacılar eleştirildi.