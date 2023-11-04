Düsseldorf'ta Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşe 17 binden fazla kişi katıldı. Yoğun yağmura rağmen göstericiler Filistin bayrakları ve bebeklerin fotoğraflarıyla yürüdü. Yürüyüş sonunda miting düzenlendi ve İsrail hükümetinin Filistin'e uyguladığı zulüm eleştirildi.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşe 17 binden fazla kişi katıldı.

Yoğun yağmura rağmen Düsseldorf ana tren istasyonu yakınlarında toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve öldürülen bebeklerin fotoğraflarıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşe Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden insanlar da destek verdi.

Bazı göstericilerin protesto amaçlı ağzını bantladığı yürüyüşün sonunda toplanan göstericiler miting düzenledi.

Burada yapılan konuşmalarda İsrail hükümetinin Filistin halkına uyguladığı zulüm anlatıldı ve bu zulme sessiz kalan Batılı ülkeler eleştirildi.