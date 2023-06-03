Dünyanın Unutulmayan Tren Kazaları

Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında 288 kişinin hayatını kaybetmesi ve 900'den fazla kişinin yaralanması, dünyadaki büyük tren kazalarını akla getirdi.

AA muhabiri, tarih boyunca meydana gelen büyük tren kazalarını derledi.

Sri Lanka'daki kazada 1700 kişi yaşamını yitirdi

Sri Lanka'da 2004'te meydana gelen kaza, kayıtlarda en çok ölüme yol açan tren kazası oldu.

Hint Okyanusu'ndaki depremin ardından tsunami nedeniyle demir yolunun tahrip olması sonucu meydana gelen tren kazasında 1700 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da 1981'deki kazada 800 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Bihar kentinde 1981'de köprüden geçerken raydan çıkan tren, Bagmati Nehri'ne düştü. Ülke tarihindeki en ölümcül tren kazası olarak bilinen olayda 800 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da 700'den fazla asker tren kazasında öldü

Fransa'da 1917'de yaklaşık 1000 Fransız askerini taşıyan 19 vagonlu trenin raydan çıkması sonucu ülkenin en büyük tren kazası meydana geldi.

Kazada 700'den fazla asker yaşamını yitirdi.

Romanya'da 1917'de trenin raydan çıktığı kazada 700'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da 1915'teki tren kazası, 600'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Fren arızası nedeniyle meydana gelen kazada 900'den fazla yolcusu bulunan trenden yaklaşık 300 kişi kurtarıldı.

Rusya'daki tren kazasında yaşanan patlama 10 ton TNT'ye eş değer

Rusya'nın Ufa şehrinde 1984'te meydana gelen tren kazasında resmi kayıtlara göre 575 kişi öldü.

Resmi olmayan kaynaklarda ise 800'den fazla kişinin öldüğü belirtilen kaza, boru hattındaki LPG sızıntısının ardından gaz birikmesi nedeniyle iki trenin alev alması sonucu meydana geldi.

10 ton TNT'ye eş değer olduğu tahmin edilen patlamada 7 vagon tamamen yandı, 37 vagon da hasar gördü.

Etiyopya, İtalya, Mısır ve İspanya'daki tren kazaları

Etiyopya'da 1985'te Dire Dawa'dan Addis Ababa'ya giden 7 vagonlu trenin aşırı hız nedeniyle virajda raydan çıkması sonucu 400'den fazla kişi öldü, 500 kişi yaralandı.

İtalya'da 1944'teki Balvano tren felaketinde resmi rakamlara göre 517 yolcu, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Mısır'da 2002'de Kahire'den Luksor'a giden, Kurban Bayramı için seyahat edenlerin bulunduğu 11 vagonlu yolcu treninde yangın çıktı. Kaza en az 370 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

İspanya'da 1944'te Leon eyaletine bağlı Torre del Bierzo yakınlarındaki Torro Tüneli'nde freni bozulan posta treni başka bir trenle çarpıştı, ardından karşı yönden gelen 27 vagonlu kömür treni kazaya karıştı. Üç treninin çarpıştığı kazada 500'den fazla kişi öldü.

Son yıllardaki tren kazaları

Yunanistan'da bu yıl Atina ile Selanik arasında sefer yapan yük treni ile yolcu treninin çarpışması 57 kişinin ölümüne yol açtı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletinde 2022'de kaçak yolcu taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu 75 kişi öldü.

Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinde 2021'de raydan çıkan trenin yolcu trenine çarptığı kazada 63 kişi yaşamını yitirdi.

Tayvan'da 2021'de yolcu treninin Hualien şehri yakınlarında yoldan çıkan kamyonla çarpışması sonucu 49 kişi öldü.

Pakistan'da 2019'da Lahor yakınlarında hacıları taşıyan yolcu treninde çıkan yangında 74 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın kuzeyinde 2018'de Hindu festivali sırasında havai fişek gösterilerini izleyenlere çarpan tren, 60 kişinin ölümüne sebep oldu.

Hindistan'da 2016'da yaklaşık 2 bin yolcusu bulunan tren raydan çıktı, kazada 146 kişi öldü.