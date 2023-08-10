Dünyanın İlk SİHA Gemisi TCG Anadolu Tuzla Tersanesi'ne Demirledi

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Tuzla Tersanesi'ne demirledi. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, havadan dron ile görüntülendi.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Tuzla Tersanesi'ne demirledi. TCG Anadolu dron ile havadan görüntülendi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu 10 Nisan 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Tuzla'da gerçekleşen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti. 4 ay sonra bugün TCG Anadolu Tuzla Tersanesi'ne demirledi. Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu havadan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL