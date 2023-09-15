Dünyanın İlk Metanolle Çalışan Konteyner Gemisi Laura Maersk

1. Dünyanın metanolle çalışan ilk konteyner gemisinin çeşitli görüntüleri

3. Konteyner gemisinin çeşitli görüntüleri

5. Maersk'in Kopenhag'daki merkezinin önünde demirlemiş metanolle çalışan konteyner gemisinin çeşitli görüntüleri

Konuk Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Perşembe günü Kopenhag'da dünyanın metanolle çalışan ilk konteyner gemisine resmi olarak "Laura Maersk" adını verdi. Von der Leyen, "geleceğin ekonomisine yön veren bir öncü" olarak nitelediği gemi sahibini övdü.

"Dünyanın denizlerine yelken açarken adın 'Laura Maersk' olsun. Yolculukların sorunsuz, görevlerin başarılı olsun. Mürettebatına mutluluk getirip, yolcularına güvenli bir sığınak olmanı dilerim. Herkese refah ve gurur getirmen dileğiyle, yolun açık olsun."

Gemi, Danimarkalı gemicilik konsorsiyumu A.P. Moller-Maersk (Maersk) filosunda yer alıyor. Maersk'in verdiği bilgilere göre, türünün ilki olan 2.100 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) kapasiteli konteyner gemisi, yeşil metanolle çalışarak kirletici emisyonları en az yüzde 65 oranında azaltıyor. Konteyner gemisi, sıradan gemi yakıtıyla da çalışabiliyor.

Maersk ayrıca metanolle çalışan 20 adet gemiyi daha filosuna katma planını açıkladı. Filoda, Çin'in Yangzijiang Gemi İnşa Grubu tarafından inşa edilip 2026-2027 arasında teslim edilecek olan orta büyüklükte, 9.000 TEU kapasiteli, yeşil metanolle çalışabilen çift yakıtlı motoru bulunan altı adet gemi de yer alıyor.

Maersk, Mart 2023'te Shanghai Uluslararası Liman Grubu'yla bir metanol deniz yakıtı projesine yönelik mutabakat zaptı imzalayarak yeşil metanol yakıtına olan bağlılığını daha da artırdı.

Maersk, Shanghai Limanı'yla birlikte çalışarak yakın gelecekte gemiden gemiye yakıt ikmali ve yakıt tankı depolama hizmetleri yürüteceğini bildirdi. Şirket tarafından yapılan basın açıklamasında, uzun vadede "tarafların, yakıt ikmali hizmetlerinden yeşil metanol sanayi zincirinin ilk aşamalarında yer alma yönünde genişlemeyi teşvik etmek üzere çok yönlü bir stratejik enerji ortaklığı kurmak için araştırma yapacakları" dile getirildi.

"Soylu bir kuşak görevini, yeni bir büyüme stratejisine dönüştürüyoruz. Bu yolculukta bizim tek sınırımız ufuktur. Güvenim tam, çünkü ulaşacağımız noktayı biliyoruz ve hep beraber yola çıkan gemilerimizin önü açık. Sizlere güveniyoruz. Size sırtımızı yaslayabileceğimizi biliyoruz. O zaman ne yapılması gerekiyorsa onu yapalım. Çok teşekkür ederim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kopenhag'dan bildiriyor. (XHTV)