Dünyanın en uzun sınavında görme engellilerin geçirdiği 13 saat

Güney Kore'de, her yıl Kasım ayında meşhur üniversite giriş sınavı nedeniyle yaşam adeta duruyor.

Mağazalar kapalı kalıyor, gürültüyü azaltmak için uçuşlar erteleniyor, hatta sabah işe gidiş ritmi bile öğrenciler için yavaşlıyor.

Öğleden sonra, sınava girenlerin çoğu rahat bir nefes alarak okul kapısından çıkıyor ve dışarıda bekleyen aile üyelerine sarılıyor.

Ama herkes o saatte işini bitiremiyor.

Gece çökse bile bazı öğrenciler hala sınav salonunda kalıyor ve onların sınavı 22:00 civarında ancak sona eriyor.

Bunlar, Suneung'un en uzun versiyonunu çözmek için çoğunlukla 12 saatten fazla zaman harcayan görme engelli öğrenciler.

13 Kasım Perşembe günü ülke genelinde 550 binden fazla öğrenci, College Scholastic Ability Test - Kolej Okul Yetenek Testi'nin (CSAT) Korece kısaltması olan Suneung sınavına girdi.

Son yedi yılın en yüksek başvuru sayısı kayıtlara geçti.

Test, insanların üniversiteye gidip gidemeyeceğini belirlemenin yanı sıra iş olanaklarını, gelirlerini, nerede yaşayacaklarını ve hatta gelecekteki ilişkilerini bile etkileyebiliyor.

Öğrenciler, ders tercihlerine bağlı olarak Korece, matematik, İngilizce, sosyal veya fen bilimleri, ek bir yabancı dil ve Hanja (Korece'de kullanılan klasik Çince karakterler) derslerinde yaklaşık 200 soruyu yanıtlıyor.

Çoğu öğrenci için bu, ardı ardına gelen sınavlardan oluşan sekiz saatlik bir maraton.

Suneung sınavına 08:40'da başlanıyor ve 17:40 civarında bitiriliyor.

Ancak görme engelli öğrencilere standart test süresinin 1,7 katı kadar süre tanınıyor.

Bu, ek yabancı dil bölümünü almaları halinde sınavın en geç 21:48'de, yani başladığı saatten yaklaşık 13 saat sonra bitebileceği anlamına geliyor.

Yemek arası yok, sınav aralıksız devam ediyor.

Braille sınav kağıtlarının fiziksel hacmi de uzunluğuna katkıda bulunuyor.

Her cümle, sembol ve diyagram Braille alfabesine çevrildiğinde, her test kitapçığı standart eşdeğerinden altı ila dokuz kat daha kalın hale geliyor.

Seul Hanbit Görme Engelliler Okulu'nda, 18 yaşındaki Han Donghyun bu yıl Suneung'un en uzun versiyonunu alan öğrenciler arasında yer aldı.

Kore Eğitim Bakanlığı ve Kore Müfredat ve Değerlendirme Enstitüsü'nün verilerine göre, geçen yıl ülke genelinde 111 görme engelli sınava girdi; bunlardan 99'u sınırlı görüşe sahip, 12'si ise Dong-hyun gibi ciddi görme engelliydi.

Dong-hyun tamamen görme engelli olarak doğdu ve ışığı ayırt edemiyor.

BBC, 7 Kasım'da kendisiyle okulunda buluştuğunda, parmakları geçmiş sınav sorularının yer aldığı Braille alıştırma kitapçığının üzerinde hızla hareket ediyordu.

Sınava bir hafta kala, dayanıklılığını ve kondisyonunu yönetmeye odaklanmıştı.

Dong-hyun, sınava Braille alfabesiyle yazılmış sınav kağıtları ve ekran okuma özelliğine sahip bir bilgisayar kullanarak giriyor.

"Sınav çok uzun sürdüğü için çok yorucu oluyor" diyor.

"Ama bunun özel bir yolu yok. Sadece çalışma programımı takip edip durumumu kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Tek yol bu."

Dong-hyun, Korece dil sınavının kendisi için özellikle zor olduğunu söylüyor.

Bu bölüm için standart bir test kitapçığı yaklaşık 16 sayfa. Ancak Braille versiyonu yaklaşık 100 sayfa uzunluğunda.

Ekran okuma yazılımları kullanılsa bile, görülebilen ve tekrar okunabilen metinlerin aksine, sesli bilgi duyulduğu anda ortadan kayboluyor.

Dong-hyun ilerledikçe ayrıntıları hafızasında tutmak zorunda kalıyor. Matematik bölümü de hiç kolay değil.

Braille alfabesine çevrilmiş karmaşık grafikleri ve tabloları yalnızca parmak uçlarını kullanarak tanıyabilmeliler.

Ancak yine de durumun eskiye göre daha iyi olduğunu söylüyor.

Eskiden öğrenciler neredeyse tüm hesaplamaları zihinlerinden yapmak zorundaydı. Ancak 2016'dan bu yana görme engelli öğrencilerin Hansone adı verilen Braille not alma cihazını kullanmalarına izin veriliyor.

"Görebilen öğrencilerin hesaplamalarını kalemle yazması gibi, biz de Hansone'da adımları takip edebilmek için Braille alfabesiyle giriyoruz" diyor.

Hanbit Görme Engelliler Okulu'ndan bu yıl sınava girecek bir başka öğrenci, 18 yaşındaki Oh Jeong-won ise öğleden sonranın günün "en zor anı" olduğunu söylüyor.

"Öğle yemeğine kadar idare edilebiliyor.

"Ama saat 16:00 veya 17:00 civarı, İngilizce ve Kore Tarihi'nden sonra, işler gerçekten zorlaşıyor. Akşam yemeği molası yok

"Normalde yemek yiyeceğimiz saatlerde sorun çözüyoruz, dolayısıyla daha da yoruluyoruz.

Yine de devam ediyorum çünkü sonunda bir başarı hissi yaşayacağımı biliyorum."

Jeong-won için yorgunluk, hem elleriyle hem de işitme duyusuyla yoğun bir şekilde odaklanma ihtiyacıyla daha da artıyor.

"Braille yazıyı parmaklarımla okurken aynı zamanda sesli olarak da bilgi alırken, gören öğrencilere göre çok daha yorucu oluyor" diyor.

Ancak öğrenciler, sınavın uzunluğunun ve uzun çalışma saatlerinin en zor kısım olmadığını söylüyor.

En zor olan, çalışma malzemelerine erişim.

Gören öğrencilerin kullandığı popüler ders kitapları ve çevrimiçi dersler genellikle erişilemez halde.

Çok az Braille versiyonu var ve materyalleri sese dönüştürmek, elde edilmesi zor olan metin dosyaları gerektiriyor.

Çevrimiçi dersler de zorluklar yaratıyor, çünkü birçok eğitmen kavramları ekranda görsel notlar, diyagramlar ve grafikler kullanarak açıklıyor ve bunlar da yalnızca sesli olarak takip edilemiyor.

Ancak en önemli engellerden biri, devlet tarafından üretilen EBS hazırlık kitaplarının Braille versiyonlarının çıkmasındaki gecikme.

Bu gecikme nedeniyle, görme engelli öğrenciler genellikle materyalleri diğerlerinden aylar sonra alıyorlar.

Jeong-won, "Görebilen öğrenciler EBS kitaplarını Ocak ve Mart ayları arasında alıyor ve tüm yıl boyunca çalışıyorlar" diyor.

"Braille dosyalarını ise sınava sadece birkaç ay kala, Ağustos veya Eylül aylarında alıyoruz."

Dong-hyun da aynı endişeyi paylaşıyor.

"Braille materyalleri sınavdan 90 günden az bir süre öncesine kadar tamamlanmadı," diyor

"Yayın sürecinin daha hızlı olmasını hep istedim."

BBC, Kore eğitim yetkililerinden gecikmeyi açıklamalarını istedi, ancak yanıt alamadı.

Bu öğrenciler için Suneung sadece bir üniversite giriş sınavı değil, bulundukları noktaya gelmek için verdikleri ödünlerin meyvelerini toplama zamanı.

Jeong-won, sınavı "sebat" olarak nitelendirdiyor.

"Hayatta sebat olmadan hiçbir şey yapamazsınız" diyor.

"Bence bu süre irademi eğitme süreci."

Öğretmenleri Kang Seok-ju, her yıl öğrencileri sınavdan geçerken izliyor ve görme engelli öğrencilerin dayanıklılığının "dikkat çekici" olduğunu vurgluyor.

"Braille okumak, parmak uçlarınızla kabartma noktaları takip etmek anlamına geliyor. Sürekli sürtünme ellerini çok ağrıtabiliyor ama bunu saatlerce yapıyorlar."

"Bu, birinci sınıftan beri öğrendiğiniz her şeyi tek bir güne sığdırdığınız bir sınav" diyor.

"Birçok öğrenci sonrasında hayal kırıklığına uğruyor, ama ben sadece ellerinden geleni yaptıklarını bilerek ayrılmalarını istiyorum.

"Sınav her şey değil."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.