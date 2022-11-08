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Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen her yerde aşkı arıyordu, son yaptığı hareket ise şaşkına çevirdi

Dünya Haberleri

Türkiye'de evlenecek kimseyi bulamamasının ardından hayatının aşkını bulmak için Rusya'ya giden Sultan Köse, orada da istediğini bulamaması üzerine aşkı aramak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme kararı aldı.

Dünyanın en uzun insanı unvanını elinde bulunduran Mardinli Sultan Kösen, geçtiğimiz aylarda hayatının kadınını bulmak için Rusya'ya uçtu. Şu anda 39 yaşında olan Sultan Kösen, kendisiyle evlenecek kadından bir erkek bir de kız çocuğu istiyordu.

Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen her yerde aşkı arıyordu, son yaptığı hareket ise şaşkına çevirdi

RUSYA'DA ARADIĞINI BULAMADI

Aylardan bu yana Rusya'da yaşayan Sultan Kösen'den sevindiren bir haber gelmedi. Dünyanın en uzun adamı aradığı aşkı güzel kadınları ve soğuğuyla ünlü Rusya'da bulamadı.

Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen her yerde aşkı arıyordu, son yaptığı hareket ise şaşkına çevirdi

YENİ BİR ROTAYA DOĞRU YELKEN AÇIYOR

Ancak Sultan Kösen, hayatının aşkını bulmaktan vazgeçmeyeceğini belirterek kendisine yeni bir ülke seçti. Sultan Kösen herkesi şaşırtan bir kararla hayatının aşkını bulmak için ABD'nin Florida kentine taşınma kararı aldı. Kösen aradığı aşkı bundan sonra 'Güneş Işığı Eyaleti' olarak da bilinen Florida'da arayacak.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sultan Kösen Mardin Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Evren Yilmaz:

bu nasil bi haber yaa...vize basvurusunda ne demis, ben aski aramaya gidiyorum mu demis?

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