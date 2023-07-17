Dünyanın En Kirli Ülkeleri Belli Oldu

Çevre kirliliği, günümüz dünyasının en büyük tehditlerinden biridir. World of Statistics tarafından yapılan bir çalışmaya göre, dünyanın en kirli ülkeleri sıralandı. Türkiye ise listenin neresinde yer alıyor?

Çevre kirliliği, günümüz dünyasının en büyük tehditlerinden biridir. Çeşitli dernekler, şehrin belediyeleri ve duyarlı vatandaşlar ne kadar ellerinden geleni yapsalar da her ülkede belli düzeyde bir kirlilik söz konusu. Bu durum da çevreye olduğu gibi insanların yaşam kalitesine de zarar veriyor. World of Statistics de bu konuda yaptığı çalışmada dünyanın en kirli ülkelerini sıraladı.

Dünyanın en kirli ülkeleri arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en kirli ülkeleri arasında 1. sırada Moğolistan yer aldı. Son sırada yani en temiz ülke olarak da Finlandiya yerini aldı. Tabii ki bu karşılaştırmaları yaparken ülkelerin nüfus oranlarını da göz önünde bulundurmak lazım. Ancak sonuç olarak araştırmanın ölçeği nüfusla bir karşılaştırma yapmıyor. Listede çarpıcı sonuçlar söz konusuyken Türkiye'nin sırası da pek iç açıcı gelmedi.

Listenin ilk sıralarında genellikle Orta Doğu ve Afrika ülkeleri yer alırken listenin sonları genellikle İskandinav ülkelerinden oluşuyor. Türkiye'nin de bunların arasında bir yer edinmesi ancak Hindistan'ın tam olarak iki basamak altında yer alması şaşırttı. Öyle ki Hindistan, yaklaşık 1 milyar 412 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi. Tam liste ise aşağıda yer alıyor. İşte dünyanın en kirli ülkeleri listesi!

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World of Statistics'in yayınladığı bilgilere göre dünyanın en kirli ülkeleri:

Moğolistan

Myanmar Birliği Cumhuriyeti

Lübnan

Gana

Nijerya

Afganistan

Bangladeş

Vietnam

Nepal

Peru

Mısır

Çin

Şili

Venezuela

İran

Pakistan

Kazakistan

Filipinler

Hindistan

Endonezya

Türkiye

Suudi Arabistan

Güney Kore

Ukrayna

Rusya

Meksika

Güney Afrika

İtalya

Polonya

Brezilya

Arjantin

Birleşik Arap Emirlikleri

Fransa

İngiltere

Japonya

İspanya

ABD

Kanada

Almanya

Avusturalya

Slovenya

Lüksemburg

Hollanda

Danimarka

İsveç

Avusturya

Norveç

İsviçre

Estonya

İzlanda

Finlandiya

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