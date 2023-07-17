Dünyanın En Kirli Ülkeleri Belli Oldu
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Çevre kirliliği, günümüz dünyasının en büyük tehditlerinden biridir. World of Statistics tarafından yapılan bir çalışmaya göre, dünyanın en kirli ülkeleri sıralandı. Türkiye ise listenin neresinde yer alıyor?
Çevre kirliliği, günümüz dünyasının en büyük tehditlerinden biridir. Çeşitli dernekler, şehrin belediyeleri ve duyarlı vatandaşlar ne kadar ellerinden geleni yapsalar da her ülkede belli düzeyde bir kirlilik söz konusu. Bu durum da çevreye olduğu gibi insanların yaşam kalitesine de zarar veriyor. World of Statistics de bu konuda yaptığı çalışmada dünyanın en kirli ülkelerini sıraladı.
Dünyanın en kirli ülkeleri arasında Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en kirli ülkeleri arasında 1. sırada Moğolistan yer aldı. Son sırada yani en temiz ülke olarak da Finlandiya yerini aldı. Tabii ki bu karşılaştırmaları yaparken ülkelerin nüfus oranlarını da göz önünde bulundurmak lazım. Ancak sonuç olarak araştırmanın ölçeği nüfusla bir karşılaştırma yapmıyor. Listede çarpıcı sonuçlar söz konusuyken Türkiye'nin sırası da pek iç açıcı gelmedi.
Listenin ilk sıralarında genellikle Orta Doğu ve Afrika ülkeleri yer alırken listenin sonları genellikle İskandinav ülkelerinden oluşuyor. Türkiye'nin de bunların arasında bir yer edinmesi ancak Hindistan'ın tam olarak iki basamak altında yer alması şaşırttı. Öyle ki Hindistan, yaklaşık 1 milyar 412 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi. Tam liste ise aşağıda yer alıyor. İşte dünyanın en kirli ülkeleri listesi!
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World of Statistics'in yayınladığı bilgilere göre dünyanın en kirli ülkeleri:
Moğolistan
Myanmar Birliği Cumhuriyeti
Lübnan
Gana
Nijerya
Afganistan
Bangladeş
Vietnam
Nepal
Peru
Mısır
Çin
Şili
Venezuela
İran
Pakistan
Kazakistan
Filipinler
Hindistan
Endonezya
Türkiye
Suudi Arabistan
Güney Kore
Ukrayna
Rusya
Meksika
Güney Afrika
İtalya
Polonya
Brezilya
Arjantin
Birleşik Arap Emirlikleri
Fransa
İngiltere
Japonya
İspanya
ABD
Kanada
Almanya
Avusturalya
Slovenya
Lüksemburg
Hollanda
Danimarka
İsveç
Avusturya
Norveç
İsviçre
Estonya
İzlanda
Finlandiya
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