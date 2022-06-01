Dünyanın en büyük bitkisi, 4 bin 500 yaşında ve 200 kilometrekare büyüklüğünde - Haberler

Avustralya'da bilim insanları, dünyanın bilinen en büyük bitkisi olduğu kabul edilen 4500 yaşındaki deniz otunun 200 kilometrekarelik bir alanı kapladığını açıkladı. Bilim insanları, bitkinin tek bir tohumdan Avustralya'nın Köpekbalığı Körfezi'nde kendi kendine büyüdüğünü ifade etti.

Batı Avustralya Üniversitesi (UWA) ve Flinders Üniversitesi'nden bilim insanları, dünyanın en büyük bitkisi olduğuna inanılan, 200 km2'lik bir alanı kaplayan ve en az 4.500 yaşında olduğu tahmin edilen eski ve inanılmaz derecede dayanıklı bir deniz otunu buldu. UWA tarafından yapılan açıklamada, ekibin 18 bin genetik işaretleyici kullanarak 180 kilometre aralıklı yerlerden deniz otu filizlerini incelediğini ve sonuç olarak tüm filizlerin tek bir bitkinin parçası olduğunu saptadığı ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya