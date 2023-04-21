Dünyadan Ramazan Bayramı mesajları

İslam dünyasında kutlanan Ramazan Bayramı'nın ilk günü sebebiyle bugün, dünya liderleri bayram mesajlarını paylaştı. Sudan'daki çatışmamaların sona erdirilmesi için son günlerde yoğun çalışan Birleşmiş Milletler (BM) Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak 'güvenli ve huzurlu' bir bayram diledi.

İngiltere Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ayrı ayrı bayram mesajı yayınlarken muhalefette bulunan İşçi Partisi "İşçi Partisi, İngiltere'de ve dünyanın dört bir yanında kutlayan tüm Müslümanlara mutlu ve sağlıklı bir Ramazan Bayramı diler. İşçi Partisi'ndeki herkesten bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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