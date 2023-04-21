Dünyadan Ramazan Bayramı mesajları
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İslam dünyasında kutlanan Ramazan Bayramı'nın ilk günü sebebiyle bugün, dünya liderleri bayram mesajlarını paylaştı.
İslam dünyasında kutlanan Ramazan Bayramı'nın ilk günü sebebiyle bugün, dünya liderleri bayram mesajlarını paylaştı. Sudan'daki çatışmamaların sona erdirilmesi için son günlerde yoğun çalışan Birleşmiş Milletler (BM) Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak 'güvenli ve huzurlu' bir bayram diledi.
İngiltere Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ayrı ayrı bayram mesajı yayınlarken muhalefette bulunan İşçi Partisi "İşçi Partisi, İngiltere'de ve dünyanın dört bir yanında kutlayan tüm Müslümanlara mutlu ve sağlıklı bir Ramazan Bayramı diler. İşçi Partisi'ndeki herkesten bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz Almanca, Arapça ve Türkçe paylaştığı bayram mesajında "Bugün Ramazan ayı üç günlük Şeker Bayramı ile sona eriyor. Tüm Müslümanlara mutlu ve hayırlı bir Ramazan Bayramı geçirmelerini dilerim" dedi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ramazan Bayramı'nı "Dünya çapındaki Müslüman topluluklarının Ramazan Bayramı'nı mutlu ve neşe içinde geçirmelerini en içten dileklerimle diliyorum. Bu özel gün size mutluluk, refah ve huzur getirsin. Bayramınız mübarek olsun" ifadeleriyle kutladı.Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kutlama mesajında "Yeni hilalin ilk görüldüğü gün, Kanada'da ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, kutsal Ramazan ayının bitişi münasebetiyle Ramazan Bayramı'nı kutlayacaklar.Orucu açma bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı, İslam inancında en önemli bayramlardan biridir. Aileler ve arkadaşlarla birlikte kaliteli zaman geçirmek, topluluk olarak ibadet etmek ve hayır işlerine yapmak için bir fırsattır. Aynı zamanda İslam'ın kalbinde yer alan cömertlik, şükran ve merhamet gibi temel değerleri gösterme zamanıdır" ifadelerini kullanarak Kanada'daki Müslümanların ülkeye kattığı değerleri takdir etti.ALİYEVA: BAYRAM HER ÜLKEYE BARIŞ VE HUZUR GETİRSİNAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva Ramazan Bayramı mesajında "İnsanları iyiliğe, merhamete ve şefkate sevk eden, çevresine, yakınlarına ilgi ve şefkat göstermeye sevk eden mübarek Ramazan Bayramını tüm Azerbaycan halkının ve dünya Müslümanlarının en içten dileklerimle kutluyorum! Allah dualarınızı ve oruçlarınızı kabul etsin! Her birinize sağlık, sevgi, neşe ve mutluluk diliyorum. Bu bayram kalplerde saf niyetler ve güzel duygular uyandırsın, her eve iyilik, rahatlık ve mutluluk, her ülkeye huzur ve barış getirsin!" dedi.'HER HANE MUTLULUK VE NEŞE DOLSUN'Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise "İslam, imanı, barışı ve iyiliği yücelten asil bir dindir. Bu güzel değerler, memleketinin esenliğini ve refahını isteyen milletimizin gelenekleri ile iç içe geçmiştir. Dolayısıyla bunlar, tek bir ailede uyum içinde yaşayan bizler için değerli kavramlardır.Memleketimizin her hanesi mutluluk ve neşe dolsun! Halkımızın refahı ve dayanışması artsın!" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ramazan Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı;"Dünyadaki her Müslüman için önemli olan, mübarek Ramazan ayının bitişini işaret eden bu bayram, engin bir manevi anlamı vardır ve insanların ahlaki kişisel gelişimini, merhamet ve şefkat taahhüdünü sembolize eder.Ülkemizdeki İslam müminlerinin, ülkenin asırlık tarihi, dini ve kültürel geleneklerine derin bir saygı duyması ve bu geleneklere uygun genç nesiller yetiştirmesi son derece sevindiricidir.Müslüman ümmetin hayatı, hayır ve çalışmalarla doludur. Hükümet ve kamu kuruluşlarıyla aktif olarak bağlar geliştirmekte ve eğitim, aydınlanma ve yardım girişimlerine sürekli ilgi göstermektedirler.Devam eden özel askeri harekat sırasında Müslüman askerlerimiz, asker arkadaşlarıyla birlikte Rusya'yı savunuyor, savaşta cesaret ve karşılıklı destek gösteriyor. Müslüman örgütlerin etnik ve inançlar arası diyaloğa ve yeni nesillerin vatansever eğitimine katkılarına, değer verdiğimizi söylemeden geçemeyeceğiz."İsrail Dışişleri Bakanlığı bayram mesajında "İsrail'deki ve dünyadaki tüm Müslüman dostlarımıza çok mutlu bir Ramazan bayramı diliyoruz!" dedi.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023