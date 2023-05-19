Dünyadaki göllerin yarısı, son 30 yılda buharlaşarak küçüldü
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ABD'li çevre bilimciler, uydu gözlemlerine dayanarak yaptıkları bilimsel çalışma sonucunda dünya üzerindeki göllerin yarısından fazlasının, son 30 yıllık bir zaman diliminde buharlaşarak küçüldüğünü tespit etti.
ABD'li çevre bilimciler, uydu gözlemlerine dayanarak yaptıkları bilimsel çalışma sonucunda dünya üzerindeki göllerin yarısından fazlasının, son 30 yıllık bir zaman diliminde buharlaşarak küçüldüğünü tespit etti.
ABD merkezli Colarado Boulder Üniversitesi'nden bilim insanları uydu gözlemleri, iklim modelleri ve hidrolojik modeller üzerinde analiz çalışması gerçekleştirdi. Bilim insanları, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin Dünya'nın tatlı suyunun yüzde 87'sini depolayan gölleri giderek daha fazla tehdit ettiğini ifade ederek 18 Mayıs'ta yayımlanan çalışmada şu ifadelere yer verdi;"Büyük göllerde depolanan su miktarı hem insan hem de iklim etkenleri nedeniyle son otuz yılda azaldı. Bilim adamları hem büyük doğal göllerin hem de rezervuarların yüzde 50'den fazlasının, bu süre zarfında hacim kaybı yaşadığını göstermek için uydu gözlemleri, iklim modelleri ve hidrolojik modeller kullandı."ŞİLİ'DEKİ ÜNLÜ GÖL, 7 YILDA KURUDUAvrupa Birliği uydularla dünya gözlem programı Copernicus, Şili'nin başkenti Santiago yakınlarındaki Aculeo Gölü'nün 7 yıllık uydu görsellerini 16 Mayıs'ta paylaşarak gölün tamamen kuruduğunu açıkladı. Copernicus açıklamasında "Göl, bir zamanlar Santiago yakınlarında büyük bir turistik cazibe merkeziydi, ancak şimdi kuru. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, diğer faktörlerin rol oynamasına rağmen, insan faaliyetinin gölün kaybolmasının birincil nedeni olduğunu tespit etti" ifadelerini kullandı.