Dünyadaki göllerin yarısı, son 30 yılda buharlaşarak küçüldü

ABD'li çevre bilimciler, uydu gözlemlerine dayanarak yaptıkları bilimsel çalışma sonucunda dünya üzerindeki göllerin yarısından fazlasının, son 30 yıllık bir zaman diliminde buharlaşarak küçüldüğünü tespit etti.

ABD'li çevre bilimciler, uydu gözlemlerine dayanarak yaptıkları bilimsel çalışma sonucunda dünya üzerindeki göllerin yarısından fazlasının, son 30 yıllık bir zaman diliminde buharlaşarak küçüldüğünü tespit etti.

ABD merkezli Colarado Boulder Üniversitesi'nden bilim insanları uydu gözlemleri, iklim modelleri ve hidrolojik modeller üzerinde analiz çalışması gerçekleştirdi. Bilim insanları, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin Dünya'nın tatlı suyunun yüzde 87'sini depolayan gölleri giderek daha fazla tehdit ettiğini ifade ederek 18 Mayıs'ta yayımlanan çalışmada şu ifadelere yer verdi;