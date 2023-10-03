Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu Raporu Türkiye'de Tanıtıldı

Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu Raporu'nun (SOFI) Türkiye tanıtım toplantısı, "Kimseyi Geride Bırakma" sloganıyla Ankara'da yapıldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'ndaki toplantıda, raporda açlığa son vermeye, gıda güvenliğini sağlamaya ve beslenmeyi iyileştirmeye giden yolda katedilen ilerlemenin değerlendirildiğini söyledi.

Rapordan dersler çıkarılması gerektiğine işaret eden Gutu, "Açlığa, gıda güvensizliğine, kötü beslenmenin tüm biçimlerine 2030'a kadar son verme hedeflerimize ulaşmak üzere çabalarımızı ikiye katlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Gutu, son iki yılda gözlemlenen küresel açlıktaki artışın durmuş olmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, rapora göre geçen yıl 2021'e göre 3,8 milyon daha az insanın açlık sorunu yaşadığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Temsilcisi Stephen Cahill de Türkiye'nin açlıkla mücadelede jeopolitik öneme sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye küresel anlamda ileriye dair son derece önemli rol oynayabilen, adımlar atabilen bir ülke." dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da raporun tanıtımında rol almaktan mutlu olduklarını dile getirerek, raporda ifade edilen beklentilerin hayata geçirilmesi noktasında da umutlu olmak istediklerini söyledi. Ünüvar, "Çünkü insanlığın hakikaten buna çok ciddi ihtiyacı var. Bir tarafta obezite ve buna bağlı hastalıklarla dünya boğuşurken bir tarafında da ciddi bir açlık sorunuyla karşı karşıyayız. Bunu dengeleme noktasında özellikle BM'nin farklı organizasyonlarının mutlaka rol alması gerektiğini de ifade etmek isterim. Umarım bu raporlar sadece rafta kalan raporlar olmaz ve hayata geçer. Ankara Üniversitesi olarak bundan çok mutlu oluruz."

Rapor, her yıl FAO, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, WFP ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle hazırlanıyor.

Bu yıl yayımlanan rapor "Kır-Kent Sürekliliğinde Kentleşme, Tarım Gıda Sistemlerinin Dönüşümü ve Sağlıklı Beslenme" başlığıyla hazırlandı.

Raporda, 2030 yılı yaklaşırken sürdürülebilir kalkınma amaçlarından sıfır açlık hedefine ulaşılmasının ve ülkelerin bu konudaki performanslarının değerlendirmesi yapıldı. 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada karşılaşılan temel zorluklara ilişkin analizler sunmak amacıyla hazırlanan raporda, 2022'de açlıkla karşı karşıya kalan kişi sayısının ortalama 735 milyon olduğu belirtiliyor.