56 yaşında hayatını kaybeden İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak. Sanatçı, evinde ölü bulundu. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, cinayet şüphesi olmadığı belirtildi. O'Connor, 2018 yılında Müslüman olduğunu duyurmuş ve Şüheda Davitt ismini kullanmaya başlamıştı. Otopsi raporunun açıklanması haftalar sürebilecek.

Evinde ölü bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak

2018'de Müslüman olana kadar Sinead O'Connor ismiyle tanınan İrlandalı ünlü şarkıcı , 56 yaşında hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan ünlü şarkıcıya otopsi yapılacağı bildirildi.

Şarıkıcı Sinead O'Connor'ın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Dün evinde ölü bulunan İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor ile açıklamada bulunan savcılık, şarkıcının kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağını söyledi.

Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı ünlü şarkıcı 56 yaşında hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünü kaldıramayan şarkıcının ölüm nedeni ile ilgili cinayetten şüphelenilmezken, şarkıcı için otopsi yapılacağı duyuruldu.

Savcılık, yaptığı açıklamada polis tarafından ölü bulunan şarkıcının ölümünde herhangi bir cinayet şüphesi olmadığını otopsi raporunun açıklanmasının haftalar sürebileceğini söyledi.