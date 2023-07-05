Dünya ve İngiltere'de Sıcaklık Rekorları Kırıldı

ABD Ulusal Çevresel Tahmin Merkezleri'ne göre dünya ortalama sıcaklığı, 3 Temmuz'da 17.01 C'ye ulaşarak 1979'dan bu yana en sıcak gün rekorunu kırdı. İngiltere'de ise 1884'ten bu yana en sıcak Haziran ayı yaşandı. Dünya Meteoroloji Örgütü, 7 yıl sonra tropik Pasifik'in El Nino'nun etkisi altına girdiğini ve bu durumun yıkıcı hava durumlarına zemin hazırladığını belirtti.