Dünya ve İngiltere'de Sıcaklık Rekorları Kırıldı
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ABD Ulusal Çevresel Tahmin Merkezleri'ne göre dünya ortalama sıcaklığı, 3 Temmuz'da 17.01 C'ye ulaşarak 1979'dan bu yana en sıcak gün rekorunu kırdı. İngiltere'de ise 1884'ten bu yana en sıcak Haziran ayı yaşandı. Dünya Meteoroloji Örgütü, 7 yıl sonra tropik Pasifik'in El Nino'nun etkisi altına girdiğini ve bu durumun yıkıcı hava durumlarına zemin hazırladığını belirtti.
NCEP, dünya hava sıcaklığı ortalamasının baz alındığı verilere göre eski rekorun 2016 yılındaki Ağustos ayında 16.92 C olarak tespit edildiğini vurgulayıp 3 Temmuz Pazartesi gününün, hava sıcaklığında rekor kırarak 17.01 C olduğunu duyurdu. Dünya ortalama hava sıcaklığı, en yüksek ve en düşük sıcaklık toplanıp ikiye bölünerek elde edilmektedir.İNGİLTERE'DE EN SICAK HAZİRAN KAYDEDİLDİÖte yandan İngiltere meteoroloji kurumu Met Office, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada "Geçici Met Office rakamlarına göre, Birleşik Krallık'ta Haziran 2023 için ortalama sıcaklık (en sıcak ile en soğuk hava değerini toplayıp ikiye bölerek tespit edilen veri) 15.8 derecedir, bu 1884'ten bu yana en sıcak Haziran'dır ve İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda da kendi rekorlarına göre en sıcak Haziran aylarını bildirmektedir" denildi.EL NİNO REKOR SICAKLIKLAR GETİRİYOR Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ise dün basın açıklaması yaparak El Nino hava durumunun 7 yıl sonra ilk defa tropik Pasifik bölgesinde meydana geldiğini ve bu durumun küresel sıcaklıklarda, yıkıcı hava ve iklim modellerinde olası bir artışa zemin hazırladığını ifade etti. WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas ise "El Nino'nun başlangıcı, sıcaklık rekorları kırma ve dünyanın birçok yerinde ve okyanusta daha fazla aşırı ısıyı tetikleme olasılığını büyük ölçüde artıracak" açıklamasını yaptı.EL NİNO NEDİR?El Nino ortalama olarak her iki ila yedi yılda bir meydana gelir ve tipik olarak dokuz ila 12 ay sürer. Orta ve doğu tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki okyanus yüzey sıcaklıklarının ısınmasıyla ilişkili doğal olarak oluşan bir iklim modelidir. Ancak insan faaliyetleri tarafından değiştirilen bir iklim bağlamında gerçekleşir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya