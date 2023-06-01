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'Dünya Tütünsüz Günü' sebebiyle fidan dikimi gerçekleştirildi

'Dünya Tütünsüz Günü' sebebiyle fidan dikimi gerçekleştirildi

Dünya Haberleri

Bilecik İl Tarım ve Orman müdürlüğü öncülüğünde 'Dünya Tütünsüz Günü' sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğü binasının bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi. 'İzmarit değil, tohum at' diyerek gerçekleştirilen programa katılan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Ağaç dikmek geleceğe bir eser bırakmaktır. İnsan yetiştirmek bir eserdir. Bir bina yapmak eserdir. İşte bugün herkes burada bir ağaç dikerek aslında bir eser bırakıyor. İnşallah bunlar büyüyecek. Bizden sonraki nesillere, sizden sonraki nesillere güzel örnek oluşturacak" dedi.

Bilecik İl Tarım ve Orman müdürlüğü öncülüğünde 'Dünya Tütünsüz Günü' sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğü binasının bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi.

'İzmarit değil, tohum at' diyerek gerçekleştirilen programa katılan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Ağaç dikmek geleceğe bir eser bırakmaktır. 'İnsan odur ki, dünyada bıraka bir eser. Eseri olmayanın yerinde yeller eser' demişler. O yüzden işte ağaç bir eserdir. İnsan yetiştirmek bir eserdir. Bir bina yapmak eserdir. İşte bugün herkes burada bir ağaç dikerek aslında bir eser bırakıyor. İnşallah bunlar büyüyecek. Bizden sonraki nesillere, sizden sonraki nesillere güzel örnek oluşturacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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