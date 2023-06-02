Dünya Süt Günü'nde Keçiören'deki parkta çeşmeden süt akıtıldı

Keçiören Belediyesince "1 Haziran Dünya Süt Günü" dolayısıyla farkındalık programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, süt tüketiminin önemine dikkati çekmek için Fatih Sultan Mehmet Parkı'ndaki çeşmeden süt akıtıldı.

Çeşmeden akan sütten vatandaşlara ikram eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çocuklara da düzenli süt tüketmeleri önerisinde bulunarak, " Türkiye'de okullarda ilk süt dağıtan belediye Keçiören Belediyesidir." ifadelerini kullandı.

Altınok, 1994'te Türkiye'de ilk defa çocuklara süt dağıttıklarını, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığının da bu hizmeti sunduğunu belirterek, "Bazı belediyeler de örnek aldı. Çocuklarımızın gelişiminde süt önemli." değerlendirmesinde bulundu.