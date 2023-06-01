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Dünya Su Samuru Günü, Singapur'da Kutlandı

Dünya Su Samuru Günü, Singapur'da Kutlandı

Dünya Haberleri

Dünyada su samurları ve korunmaları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl kutlanan Dünya Su Samuru Günü bu yıl 31 Mayıs'a denk geldi. Singapur'un Marina Körfezi bölgesinde serbestçe dolaşan yabani su samurları, şehrin sokaklarında tıpkı 'yaya'lar gibi gezinebiliyor.

Dünya Su Samuru Günü, Singapur'da KutlandıSingapur'un Marina Körfezi bölgesinde gezinen yabani su samurları, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

SİNGAPUR, 1 Haziran (Xinhua) -- Dünyada su samurları ve korunmaları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl kutlanan Dünya Su Samuru Günü bu yıl 31 Mayıs'a denk geldi. Singapur'un Marina Körfezi bölgesinde serbestçe dolaşan yabani su samurları, şehrin sokaklarında tıpkı "yaya"lar gibi gezinebiliyor.

Dünya Su Samuru Günü, her yıl Mayıs ayının son Çarşamba günü kutlanıyor.

Dünya Su Samuru Günü, Singapur'da KutlandıSingapur'un Marina Körfezi bölgesinde gezinen yabani su samurları, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Dünya Su Samuru Günü, Singapur'da KutlandıSingapur'un Marina Körfezi bölgesinde gezinen yabani su samurları, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Dünya Su Samuru Günü, Singapur'da KutlandıSingapur'un Marina Körfezi bölgesinde gezinen yabani su samurları, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Dünya Su Samuru Günü, Singapur'da KutlandıSingapur'un Marina Körfezi bölgesinde gezinen yabani su samurları, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Dünya Su Samuru Günü, Singapur'da KutlandıSingapur'un Marina Körfezi bölgesinde gezinen yabani su samurları, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Dünya Su Samuru Günü, Singapur'da KutlandıSingapur'un Marina Körfezi bölgesinde gezinen yabani su samuru ailesi, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Dünya Su Samuru Günü, Singapur'da KutlandıSingapur'un Marina Körfezi bölgesinde gezinen yabani su samuru yavrusu, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) 

Kaynak: Xinhua / Dünya

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