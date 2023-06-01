Dünya Su Samuru Günü, Singapur'da Kutlandı

Dünyada su samurları ve korunmaları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl kutlanan Dünya Su Samuru Günü bu yıl 31 Mayıs'a denk geldi. Singapur'un Marina Körfezi bölgesinde serbestçe dolaşan yabani su samurları, şehrin sokaklarında tıpkı 'yaya'lar gibi gezinebiliyor.