Dünya Su Samuru Günü, Singapur'da Kutlandı
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Dünyada su samurları ve korunmaları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl kutlanan Dünya Su Samuru Günü bu yıl 31 Mayıs'a denk geldi. Singapur'un Marina Körfezi bölgesinde serbestçe dolaşan yabani su samurları, şehrin sokaklarında tıpkı 'yaya'lar gibi gezinebiliyor.
SİNGAPUR, 1 Haziran (Xinhua) -- Dünyada su samurları ve korunmaları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl kutlanan Dünya Su Samuru Günü bu yıl 31 Mayıs'a denk geldi. Singapur'un Marina Körfezi bölgesinde serbestçe dolaşan yabani su samurları, şehrin sokaklarında tıpkı "yaya"lar gibi gezinebiliyor.
Dünya Su Samuru Günü, her yıl Mayıs ayının son Çarşamba günü kutlanıyor.
Kaynak: Xinhua / Dünya