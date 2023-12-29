Dünya Nüfusu 8 Milyara Ulaşacak

ABD Nüfus Sayımı Bürosu, dünya nüfusunun 2023'te 75 milyon arttığını ve 1 Ocak 2024 itibarıyla 8 milyara ulaşacağını duyurdu.

ABD Nüfus Sayımı Bürosu'nun dün açıkladığı verilere göre, dünya nüfusu geçtiğimiz yıl 75 milyon kişi arttı ve yeni yılın başlamasıyla birlikte toplamda 8 milyarı geçeceği kaydedildi. Nüfus Sayım Bürosu verdiği istatistiklerde, 2023 yılı içerisinde artışın yüzde 1 oranında olduğu belirtilerek, 2024 yılı içerisinde tüm dünya genelinde saniyede 4,3 doğum ve 2 ölüm beklendiği öngörüldü.

"TÜRKİYE'DE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 76.5"

ABD verilerine göre Türkiye'de ise nüfusun 85 milyonu geçtiği ve 2023 yılında yüzde 0.6 oranında arttığı ifade edildi. Doğurganlık oranı yüzde 1.91 olarak kaydedilirken, 5 yaş altı ölümlerin ise 2022 yılına göre yüzde 1 oranında azaldığına dikkat çekildi. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun raporunda Türkiye'de yaşam süresi ise 76.5 olarak yer aldı.