Dünya'nın en zeki ülkeleri açıklandı, Türkiye listede kendine 89.sırada yer buldu

Dünya'nın en zeki ülkeleri açıklandı. Her yıl açıklanan listede değişikler oluyor. IQ derecelerine göre sıralanan listede 199 ülke var. Japonya'nın ilk sırada yer aldığı listede Tayvan ikinci sırada Singapur üçüncü sırada kendine yer bulabildi. Türkiye listede 89. sırada yer buldu

Word Population Review adlı sitenin her sene yayınladığı 'Dünya'nın en zeki ülkeleri' listesi açıklandı. Dünya nüfusu üzerine incelemeler yapan site, herkesin merak ettiği en zeki ülkeler listesini açıkladı. Listenin içerisinde 199 ülke yer alıyor.

TÜRKİYE 89.SIRADA

IQ seviyesine göre yapılan araştırmada Türkiye listenin ilk yüzü içerisindeyer almayı başardı. Fakat "Zeka ağı en yüksek 10 ülke" ve "En yüksek IQ'ya sahip 10 ülke" arasında yer almıyor. Türkiye'nin listedeki yeri 89. sıra olarak açıklandı.

EN YÜKSEKIQ'YA SAHİP 10 ÜLKE

Araştırmada IQ seviyesinin en yüksek olduğu 10 ülke de açıklandı.

Buna göre:

1.Japonya: 106.4800

2. Tayvan: 106.4700

3. Singapur: 105.8900

4. Hong Kong: 105.3700

5. Çin: 104.1000

6. Güney Kore: 102.3500

7. Beyaz Rusya: 101.6000

8. Finlandiya: 101.2000

9. Lihtenştayn: 101.0700

10. Almanya: 100.7400

ZEKA AĞI EN YÜKSEK 10 ÜLKE

Zeka ağı en yüksek olan 10 ülke de açıklandı.

Buna göre:

1.ABD (74.88)

2.United Kingdom (64.19)

3.Almanya (64.18)

4.Avustralya (63.96)

5.Singapur (63.60)

6.İsveç (61.58)

7.İsviçre (61.57)

8.Kanada (61.15)

9.Finlandiya (60.45)

10.Danimarka (60.25)