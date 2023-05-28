Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Filistin Alimler Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Alimler Birliği ve Filistin Alimler Heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Alimler Birliği ve Filistin Alimler Heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Twitter hesabından, Genel Sekreter Ali Karadaği'nin imzasını taşıyan açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Seçimler, gerçek kazananın Türk halkı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu nezih seçimler, Türk halkının daha iyi bir geleceği inşa etme iradesini ve ülkedeki köklü demokrasiyi yansıtmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bu seçimlerin, Erdoğan'ın, İslami ve demokratik ilkelere bağlılığını ve halkın iradesini kabul etme konusundaki sabrını yansıttığına işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin, Erdoğan liderliğinde ilerlemeye ve gelişmeye devam edeceğine olan inanç vurgulandı.

Gazze'deki Filistin Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Adalet ve Kalkınma Partisini ve Türk halkını bu zaferden ve büyük başarıdan ötürü tebrik ediyoruz. Filistin meselesinin, Türk halkının önceliklerinin başında yer almaya devam etmesini, Türkiye'nin Filistin halkının ve Mescid-i Aksa'nın destekçisi ve yardımcısı olarak kalmasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul merkezli Filistinli Alimler Heyeti de yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısıyla ilgili olarak "Bugün hak ehlinin, kardeş Türk halkının, Filistin halkının, İslam ümmetinin ve dünyadaki tüm mazlumların sevinç günüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, "düşmanların tüm komplolarına medeni bir bilinçle karşı koyan Türk halkıyla gurur duyulduğu" belirtilerek, seçimlerde böylesine büyük bir başarı kazanılmasının Türkiye'nin İslam ümmeti içindeki rolüne büyük etki edeceği kaydedildi.