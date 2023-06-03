Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Fas ve Cezayir arasındaki fitne uyarısı yaptı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Fas ve Cezayir arasında çıkan fitne hakkında uyarıda bulunarak, İslam düşmanlarının çıkarlarına hizmet eden oyunlara gelinmemesi çağrısı yaptı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, ilişkileri gergin seyreden Fas ve Cezayir arasında bir çeşit fitne çıktığı uyarısında bulunarak, İslam düşmanlarının çıkarlarına hizmet eden oyunlara gelinmemesi çağrısı yaptı.

Karadaği, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin basın ofisinden yayımlanan görüntülü mesajında, diplomatik ilişkileri kesilen Fas ve Cezayir halklarına seslendi.

"Bizim için aziz iki devlet olan Fas ve Cezayir arasında bir çeşit fitne bulunduğunu duymaktan üzüntü hissediyoruz." diyen Karadaği, çıkarılan fitneyle bu iki Arap ve İslam ümmetinin gücünün yok edilmeye çalışıldığını söyledi.

İslam dininin ve Müslüman halkların düşmanlarının çıkarlarına hizmet eden oyunlara gelinmemesi çağrısında bulunan Karadaği, ne olursa olsun birliğe davet eden, bölücülükten uzak durmayı tavsiye eden İslam dinine kulak verme çağrısı yaptı.

Karadaği, "Fas ve Cezayir'deki kardeşlerimizin, aklıselim davranmasını ve İslam dinine kulak verip bu fitneyi ortadan kaldırmada başarılı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri geçen hafta da benzer bir mesaj yayımlayarak, Fas ve Cezayir arasında diyalog çağrısı yapmıştı.

Son dönemde sosyal medyada iki ülke arasındaki çatlağın giderilmesi yönünde çağrılar yükseliyor.

Cezayir, ilişkilerinin on yıllardır gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos 2021'de diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyurmuştu.