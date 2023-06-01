Dünya Meteoroloji Örgütünün Yeni Genel Sekreteri Celeste Saulo Oldu

Arjantinli Celeste Saulo, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreterliği görevine atandı. Saulo, 193 üyeli WMO'nun en üst karar alma organı olan ve 4 yılda bir düzenlenen Dünya Meteoroloji Kongresi'nde delegelerin çoğunluğunun oyunu almasının ardından yeni görevine atandı. Saulo, 1 Ocak 2024'te görevi mevcut Genel Sekreter Petteri Taalas'tan devralacak. Saulo, eşitsizliğin ve iklim değişikliğinin en büyük küresel tehditler olduğu bu süreçte WMO'nun çalışmalarının önemine de işaret etti.

Arjantinli Celeste Saulo, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreterliği görevine atandı.

WMO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Saulo, 193 üyeli WMO'nun en üst karar alma organı olan ve 4 yılda bir düzenlenen Dünya Meteoroloji Kongresi'nde delegelerin çoğunluğunun oyunu almasının ardından yeni görevine atandı.

WMO'nun ilk kadın Genel Sekreteri olan Saulo, 1 Ocak 2024'te görevi mevcut Genel Sekreter Petteri Taalas'tan devralacak.

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Saulo, 2014'ten bu yana ülkesi Arjantin'in Ulusal Meteoroloji Servisi Direktörlüğü görevini de yürütüyordu.

Yeni görevine seçilmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Saulo, tüm üyelerin sesinin eşit olarak duyulduğu, en savunmasız olanlara öncelik verildiği ve üstlendiği tüm görevleri başarıyla sonuçlandıracak bir yönetim sergilemeyi hedeflediğini kaydetti.

Saulo, eşitsizliğin ve iklim değişikliğinin en büyük küresel tehditler olduğu bu süreçte WMO'nun çalışmalarının önemine de işaret etti.