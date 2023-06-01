Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yeni başkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dr. Abdulla Al Mandous oldu
Dünya Haberleri
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (DMÖ) yeni başkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Dr. Abdulla Al Mandous seçildi. DMÖ'nün yeni başkanının Dr. Abdulla Al Mandous olduğu açıklandı. Arjantinli Prof. Celeste Saulo ise DMÖ'nün yeni ve ilk kadın Genel Sekreteri oldu.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (DMÖ) yeni başkanı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Dr. Abdulla Al Mandous seçildi.
Birleşmiş Milletler bünyesinde hava, iklim, hidrolojik ve ilgili çevresel alanlarda yetkili bir organ olarak işlev yapan DMÖ'nün yeni başkanının Dr. Abdulla Al Mandous olduğu açıklandı. DMÖ açıklamasında şu ifadelere yer verdi;"Dr. Abdulla Al Mandous, önümüzdeki 4 yıllık dönem için DMÖ Başkanı seçildi. Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Meteoroloji Merkezi'nin Direktörü ve DMÖ'nün Asya Bölgesel Birliği'nin Başkanıdır."Arjantinli Prof. Celeste Saulo ise DMÖ'nün yeni ve ilk kadın Genel Sekreteri oldu. ESKİ BAŞKAN GERHARD ADRIAN 2019'DA SEÇİLMİŞTİ2027'ye kadar görev yapacak olan Dr. Abdulla Al Mandous, Dünya Meteoroloji Kongresi'nin 22 Mayıs-02 Haziran arasında yapılan 19. oturumu kapsamında bugün, İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan DMÖ'nün 193 Üye Devleti ve Bölgesinin temsilcileri tarafından seçildi. DMÖ'nün eski Başkanı Almanya Meteoroloji Hizmetleri'nden Prof. Dr Gerhard Adrian, 2019'da başkan seçilmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya