Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yeni başkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dr. Abdulla Al Mandous oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (DMÖ) yeni başkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Dr. Abdulla Al Mandous seçildi. DMÖ'nün yeni başkanının Dr. Abdulla Al Mandous olduğu açıklandı. Arjantinli Prof. Celeste Saulo ise DMÖ'nün yeni ve ilk kadın Genel Sekreteri oldu.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (DMÖ) yeni başkanı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Dr. Abdulla Al Mandous seçildi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde hava, iklim, hidrolojik ve ilgili çevresel alanlarda yetkili bir organ olarak işlev yapan DMÖ'nün yeni başkanının Dr. Abdulla Al Mandous olduğu açıklandı. DMÖ açıklamasında şu ifadelere yer verdi;