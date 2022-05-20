Dünya Maymun Çiçeği Vaka Raporu - Haberler

Fransa'da ve ABD'de Maymun çiçeği vakasının görülmesiyle Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve vaka görülen ülkelerin sağlık otoriteleri son durumu içeren açıklama yaptı.

KANADA: 2 VAKA

Avustralya Sağlık yetkilileri bugün açıklama yaparak Victoria eyaletinde bir doğrulanmış vaka olduğunu ve New South Wales eyaletindeki vakadan "neredeyse" emin olduklarını belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya