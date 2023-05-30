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Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Dünya Haberleri

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF'TEN ERDOĞAN'A TEBRİK

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Pakistan Başbakanı Şerif, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

GİNE BİSSAU CUMHURBAŞKANI EMBALO'DAN ERDOĞAN'A TEBRİK

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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