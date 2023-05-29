Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Dünya Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ'NDEN ERDOĞAN'A TEBRİK

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı.

HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE'TAN ERDOĞAN'A TEBRİK

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Hollanda Başbakanı Rutte, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy Hollanda Ukrayna Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title