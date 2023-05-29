Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ'NDEN ERDOĞAN'A TEBRİK

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Hollanda Başbakanı Rutte, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

ANKARA, -

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