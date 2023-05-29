Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi dolayısıyla dünya liderlerinden tebrik telefonları ve mesajları gelmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla dünya liderlerinden tebrikle telefonu ve mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Joe Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalara göre her iki lider de yapılan telefon görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını dilediler.ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede; iki liderin, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını vurguladıkları ve yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda iş birliğini ilerletme hususunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

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