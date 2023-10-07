Dünya Liderleri Hamas ve İsrail Arasındaki Çatışmaya Son Vermek İçin Çağrı Yaptı

Dünya liderleri, Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaya yönelik açıklama yaparak şiddetin durması çağrısı yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Filistin halkı ile devam eden şiddet olaylarında tek sorumlu İsrail' ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği liderleri de Hamas'ı kınayarak şiddetin durması çağrısında bulundu.

Dünya liderleri, Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaya yönelik açıklama yaparak şiddetin durması çağrısı yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Filistin halkı ile devam eden şiddet olaylarında tek sorumlu İsrail" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı Operasyonu", İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de "Demir Kılıçlar Operasyonu"nu başlattığını duyurmuştu. Hamas ve İsrail arasında çatışma devam ederken Avrupa'dan Hamas karşıtı açıklamalar geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından yaptığı açıkşamada, "İsrail'den dehşet verici haberler geliyor. Gazze'den ateşlenen roketler ve şiddetin artması bizi şoke etti. Almanya, İsrail'in yanında" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Hamas'ın şiddeti körüklediğini ifade ederek, "İsrail ile dayanışma içindeyiz. Uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınan kendini savunma hakkına sahip" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron da İsrail ile dayanışma mesajarı vererek, İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını dile getirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly da Hamas'ı kınayarak, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu dile getirdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise "Bu şiddet durmalı. İsrail, kendini savunmak için her hakka sahip" ifadelerini kullandı.

AB: "AB, bu sor zamanlarda İsrail ile dayanışma içinde"

Avrupa Birliği liderleri Hamas'ı kınayarak şiddetin durması çağrısında bulundu. Avrupa Komisyonu Ursula von der Leyen, Hamas'ı kınayarak, "İsrail, bu tür saldırılara karşı meşru müdafaa hakkına sahip" dedi. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise "Bu şiddet hemen durmalı. Terör ve şiddet hiçbir şeyi çözemez. AB, bu sor zamanlarda İsrail ile dayanışma içinde" açıklamasını yaptı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de saldırıyı kınayarak "Düşüncelerim masum insanlarla. AB bu korkunç zamanlarda İsrail halkının yanında" dedi.

Katar: "Tek sorumlu İsrail"

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Filistin halkı ile devam eden şiddet olaylarında tek sorumlu İsrail" ifadeleri kullanıldı. İki tarafa da sükunet çağrısı yapan Katar, uluslararası topluma, İsrail'in bu durumu kullanarak Gazze'deki Filistin halkına karşı orantısız müdahale başlatmasını engelleme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise durumu yakından takip ettiklerini duyurarak, şiddetin durması çağrısında bulundu. Sivillerin korunması için her iki tarafa çağrıda bulunan Suudi Arabistan, barışçıl bir süreç için uluslararası topluma çağrıda bulundu. - BRÜKSEL