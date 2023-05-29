Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı birçok ülkenin lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Erdoğan'a tebriklerini ileten liderler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yer alıyor.

Birçok ülkenin lideri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Dünya liderleri, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı dolayısıyla kutlayarak, en kısa zamanda Azerbaycan'a beklediğini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zaferini" Türk halkının Erdoğan'ın politikalarına duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirdiğini, Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı kalkınmasının ilerleyen yıllarda da devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Aliyev, Erdoğan'a Türk milletinin refahı ve ülkenin kalkınması adına yürüttüğü faaliyetlerinde yeni başarılar diledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ederim. Sizlere yeni döneminizde başarılar dilerim. Bu dönemde kardeş Türk halkının gelişim ve refah emellerini gerçekleştirmenizi, ülkelerimizin güçlü ilişkilerini geliştirmeyi ve bu ilişkileri daha fazla kalkınmayla sonuçlandırmayı temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapılan seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması bizler için önemliydi." dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönemde başarı, seçim sonuçlarının Türk milleti için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetini kamu hizmetine bağlayan dünyadaki birkaç liderden biri olduğunu belirterek, Erdoğan'ın baskı altındaki Müslümanların güç sütunu ve onların vazgeçilmez hakları için coşkulu bir ses olduğunu vurguladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Twitter'dan yaptığı İngilizce ve Türkçe paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Orban, "Tartışmasız seçim zaferinden ötürü tebrikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan tebrik mesajında, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ediyorum. Türk halkı Erdoğan'a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi." değerlendirmesinde bulundu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Değerli Kardeşim" cümleleriyle başladığı tebrik mesajında, "Kardeş Türkiye halkının aziz şahsınıza olan güveninin tazelenmesini memnuniyet ve sevinçle karşılayarak, size kendi adıma ve Cezayir halkı adına tebriklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yayımladığı tebrik mesajında, Erdoğan'ı seçim zaferi için tebrik ederek, "Şahsım ve Sırbistan halkı adına yeniden cumhurbaşkanı seçilmenizi gönülden kutlarım. Bu dönemde de ülkenizin gelişimi ve halkınızın iyiliği için çalışacağınıza eminim." cümlelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, seçmenlerin yüksek düzeyde katılımı ve ikinci tur oylama sonuçlarının, dost Türk halkının görevdeki Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü politika ve reform programını desteklediğinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Tatar, Cumhurbaşkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın başarısının KKTC ve Doğu Akdeniz'deki istikrar için önem taşıdığına işaret ederek, "Anavatan Türkiye'de yapılan seçim sonrası Sayın Erdoğan'ın başarısı aynı zamanda KKTC'deki iki devletli siyasetin de teyidi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

Seçim sonuçlarının "Türk halkının, Erdoğan'a olan güveninin sürdüğünün bir işareti olduğu" değerlendirmesinde bulunan Reisi, Türkiye ve İran'ın bu dönemde de tarihi, kültürel, dini ilişkilerin yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı saygı ve iki ulusun ortak çıkarlarına dayanan dostane ilişkilerinin her zamankinden daha fazla güçleneceğini kaydetti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Facebook hesabından Türkçe ve Arnavutça paylaştığı kutlama mesajında, "Zaferiniz için tebrikler Sayın Başkan." ifadelerini kullandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Türkçe "Kosova ile Türkiye arasındaki ortaklık güncellenerek devam etsin." beklentisini iletti.

Osmani, mesajında "Bugünkü zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yürekten tebrik ediyoruz. Siz Türkiye'yi yeni başarılara yönlendirmeye devam ederken, mükemmel işbirliğimizi geliştirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Cami'ndeki ve bugünkü oy kullandığı anlarına ait fotoğraflara yer verdi.

Maduro, "Venezuela, kardeşimiz ve dostumuzun zaferini kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin kazananı oldu. Türk halkını, bu zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Yeni dünyayı inşa etmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Yaşasın Türkiye!" mesajını paylaştı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayarak, yeni dönemde kendisine başarılar diledi. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti. Türk halkını da tebrik eden Mustafa, "Bu sonucun, kardeş Suriye ve Türk halklarının hayrına ve yararına olmasını temenni ederiz." cümlesini kullandı. Suriye Milli Ordusu (SMO) grupları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda seçimdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından Başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund'un kutlama mesajını paylaştı. Mesajında, Türkiye'yi "dost ve kardeş ülke" olarak tanımlayan Ahund, seçimdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı. Türk ve Afgan dostluğunun sürmesini arzuladığını ifade eden Ahund, Türkiye'nin dünyada ve bölgede özel bir yeri bulunduğunu hatırlattı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaptığı yazılı açıklamada, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Filistin halkı ve Filistin Devlet Başkanlığı" olarak "kardeşçe tebriklerini" gönderdiklerini aktararak, "Şundan eminiz ki Allah'ın izniyle gelişim yolunda devam edeceksiniz, Türkiye ve kardeş halkı için büyük başarılara imza atacaksınız." ifadelerini kullandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yaşananlar ciddi ve gerçek bir demokrasi şölenidir. Bu demokrasi Filistin için tam anlamıyla bir kazanımdır. Bu başarı, Türkiye'nin kalkınması yolunda elde edilen başarıların bir sonucudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, "Türkiye ile Somali karşılıklı saygı ve işbirliğine dayanan uzun bir geçmişe sahip. İki ülke aynı zamanda güçlü bir ortaklığa da sahip." mesajını paylaştı.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin liderliğine duyulan güvenden kaynaklandığını" vurgulayarak, "İki kardeş ülke arasındaki bağların geliştiğini ve uluslarımızın refaha kavuştuğunu görmek için sabırsızlandıklarını" aktardı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, sosyal medya hesabından "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Gürcistan'ın büyük dostu Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki inandırıcı zaferinden ve yeniden ülke lideri seçilmesinden dolayı kutluyorum. Türk halkı fikrini net bir şekilde açıkladı ve biz de kutlamalarına katılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki dostane bağları ve stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye hazırız." mesajını paylaştı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan haberde, "Mikati, Erdoğan'ı elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti." ifadesine yer verildi.

Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de seçimdeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, söz konusu başarının Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gösterdiği özverili çalışmaların doğal bir sonucu olduğuna işaret ederek, "Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir" yorumunu yaptı.

Türkiye ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Putin, "İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Macron mesajında, "Fransa ve Türkiye'nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa'ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz (Avrupa-Akdeniz) İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yayımladı.

Paşinyan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." mesajına yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Zelenskiy mesajında, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyorum. Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için işbirliğimizin geliştirilmesini ve ülkelerimizin yararına stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ve yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi münasebetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi." ifadelerine yer verildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Erdoğan'a tebrik mesajında, "Dünya çapında takip edilen, çok zorlu bir mücadele ile elde edilen ikna edici zafer, Türk halkının güveninin en yüksek göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayımladığı tebrik mesajında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, dost Türk milletinin güvenini kazanması ve seçimleri kazanmasından dolayı tebriklerimi sunuyorum. İki ülke Irak ve Türkiye'nin ilişkilerinde gelişme, dostluk ve yardımlaşmanın ilerlemesini temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan'a başarı dileyen Al Sani, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin daha fazla gelişmesi ve büyüme kaydetmesi temennisinde bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

İİT'nin Twitter hesabından Türk bayrağı paylaşılarak yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Taha, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni döneminde ülkesini daha da ileriye ve refaha götürmede başarılar diledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Zejka Cvijanovic, yayımladığı tebrik mesajında, Erdoğan'ın "seçim başarısının" yürüttüğü politikaya bağlı olduğunu belirterek, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, seçimin ikinci turunda gösterdiğiniz başarı için gönülden tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'dan yayımladığı mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Von der Leyen, mesajında, "AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum. Halklarımızın çıkarına olacak şekilde ilişkileri ilerletmek için çalışmak hem Türkiye hem AB için stratejik önem taşımaktadır." ifadesine yer verdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, gelecek yıllarda AB-Türkiye ilişkilerini derinleştirmek için Erdoğan ile tekrar çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal da Twitter hesabından yayımladığı mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Shmyhal mesajında, "Stratejik ortağımız Türkiye'yi seçimlerin tamamlanmasından dolayı tebrik ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki dostane ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkilere saygı duyuyor, halklarımızın yararına ortak çıkar alanlarında daha fazla iş birliğini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostumuz Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması dolayısıyla tebrik ediyoruz. Türkiye halkı, Erdoğan'a ve yaptıklarına destek vererek doğru karar verdi." ifadelerine yer verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik mesajında, "Kürdistan Bölgesi adına, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle kutluyorum. Türkiye ile Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki bağları daha da ileriye götürmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki işbirliğimizi sürdürmeyi ve ikili bağları genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Twitter hesabından Türkçe yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Herzog, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki zaferi için tebrik ediyorum. Birlikte çalışmaya devam ederek, Türkiye ile İsrail arasındaki iyi ilişkileri daha da ileri götüreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Almanya ve Türkiye yakın ortaklar ve müttefiklerdir, aynı zamanda güçlü sosyal ve ekonomik bağlara sahibiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı kutluyorum. Şimdi ortak meselelerimizi yeni bir güçle ilerletmek istiyoruz." mesajına yer verdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan "Yeniden Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı tebrik ederim. Önümüzdeki yıllarda kendisine başarılar dilerim. Dost ve müttefiklerle birlikte Hollanda ve Türkiye ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum." mesajını paylaştı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorum. Türk halkının en iyisi olması için size oldukça başarılı ve iyi bir yönetim diliyorum. Barış içinde küresel iş birliği, dünyada yoksulluk ve kalkınma ile mücadelede Brezilya'nın müttefikliğine güvenin." ifadelerini kullandı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. Van der Bellen, "İki ülke arasındaki ikili ilişkilerimizin ve çok taraflı alanda iş birliğimizin olumlu yönde gelişmesine özel önem vermeye devam edeceğim." mesajını paylaştı.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Twitter'dan paylaştığı tebrik mesajında, seçim sonuçlarının Türk halkının Erdoğan'a güveninin bir göstergesi olduğunu ve ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yeni dönemde de güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Kosova ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğini daha da derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Belçika ve Türkiye sağlam ortaklardır. Hem ikili hem de NATO düzeyinde istikrarlı bir Avrupa ve dünya için yakın bir şekilde birlikte çalışmaya devam edeceğiz." mesajına yer verdi.

ABD Başkanı Joe Biden da Twitter'dan "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." mesajını paylaştı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "NATO müttefikleri olarak ticaretin geliştirilmesinden güvenlik tehditleriyle mücadeleye kadar ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimi iletiyorum, ülkesini daha fazla ileriye ve refaha taşımayı sürdürmesi için başarılar diliyorum. Kendisiyle stratejik ortaklığımızı pekiştirmek ve bölgede barış ve istikrar için çalışmayı istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erdoğan'a başarı diledi ve iki dost ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha fazla ilerlemesi temennisinde bulundu.

Öte yandan Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah da Erdoğan'a tebrik mesajı yollayarak, geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ise Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunda elde ettiği zaferden dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a içten tebriklerimi sunuyor, Türkiye Cumhuriyeti, kardeş Türk halkı ve tüm Türk dünyası için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik telgrafında, "dost Türk halkına daha da ilerleme ve refah dilediğini" ifade ederek, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin daha da gelişmesi ve büyümesi temennisinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden ötürü tebrik ediyorum. İtalya ve Türkiye, müttefikler ve Akdeniz'de ve dünyada önemli sorumluluklar paylaşmaktadır. Birlikte, halklarımız, büyüme ve küresel istikrar için daha fazlasını yapabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Norveç, Recep Tayip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyor. Türkiye, Norveç için önemli bir dost, ortak ve NATO'da hayati bir müttefiktir." ifadelerini kullandı.

Store, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmeye ve derinleştirmeye devam etmeyi sabırsızlıkla beklediğini de kaydetti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı içtenlikle kutladığını belirterek, "Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı kutluyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara da Fildişi Sahili ve Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğinin yeni dönemde de devam edeceğini belirterek, ikili ilişkileri iki halkın menfaatine olacak şekilde sürdüreceklerini dile getirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhely, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "AB, Türkiye'de 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun demokratik haklarını kullanan Türk halkının yüksek katılımıyla yapılmasını memnuniyetle karşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.