Dünya Kupası: İngiltere'nin İran'ı 6-2 yenmesi İngiliz basınında nasıl yorumlandı? Dünya Haberleri İngiltere, Dünya Kupası'na İran karşısında aldığı 6-2'lik galibiyetle başladı. İngiltere, Dünya Kupası'na İran karşısında aldığı 6-2'lik galibiyetle başladı. Görkemli galibiyetin coşkusu bugün İngiliz gazetelerine de yansıdı. Gazeteler bununla birlikte FIFA'ya da tepkiliydi. Bazı ülkelerin takımları, LGBTİ+ bireylerin hak mücadelesine destek vermek için maçlarda "OneLove" yazılı ve gökkuşağı renkli pazubandları takma kararı almıştı. Ancak FIFA bandı takacak oyunculara maçın başında sarı kart gösterileceğini açıkladı. Bunun üzerine dün İngiltere ve Galler kaptanları bandı takmaktan vazgeçti. England İran Dünya Haberler

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