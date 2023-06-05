Dünya Kahvaltı Günü Türkiye'nin Librevil Büyükelçilik konutunda kutlandı

Her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanan Dünya Kahvaltı Günü kapsamında Türkiye'nin Librevil Büyükelçilik konutunda kahvaltı etkinliği düzenlendi. Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Gabon yazılı ve görsel medya kuruluşlarının temsilcileri ve yerel kanaat önderleri katıldı.