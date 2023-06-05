Dünya Kahvaltı Günü Türkiye'nin Librevil Büyükelçilik konutunda kutlandı
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Her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanan Dünya Kahvaltı Günü kapsamında Türkiye'nin Librevil Büyükelçilik konutunda kahvaltı etkinliği düzenlendi. Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Gabon yazılı ve görsel medya kuruluşlarının temsilcileri ve yerel kanaat önderleri katıldı.
Her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanan "Dünya Kahvaltı Günü" kapsamında Türkiye'nin Librevil Büyükelçilik konutunda kahvaltı etkinliği düzenlendi.
Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Gabon yazılı ve görsel medya kuruluşlarının temsilcileri ve yerel kanaat önderleri katıldı.
Etkinlikte Türk kahvaltısı tanıtılırken, misafirlere Türk kahvaltısının önde gelen lezzetleri ikram edildi.
Büyükelçi Kaygısız, etkinlik kapsamında Türk kahvaltısı hakkında tarihten günümüze kapsamlı bilgilendirmede bulundu.
Türk kahvesine ilişkin "Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır" sözünü hatırlatan Kaygısız, Türkiye'nin Gabonlu dostlarıyla ilişkilerini önümüzdeki dönemde kuvvetlendirmeye devam edeceğini vurguladı.