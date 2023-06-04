Dünya Kahvaltı Günü Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'nde kutlandı

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'nde Dünya Kahvaltı Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Büyükelçilik Rezidansı'nda gerçekleşen kahvaltıya akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler, sosyal medya fenomenleri ve şefler katıldı. Konuklara Türk kahvaltısı ikram edilirken, Türk kahvaltısı ve mutfağına ilişkin videolar izletildi.

Her yıl haziranın ilk pazar günü kutlanan "Dünya Kahvaltı Günü" kapsamında Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'nde kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel'in ev sahipliğinde Büyükelçilik Rezidansı'nda düzenlenen kahvaltıda akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler, sosyal medya fenomenleri ve şefler bir araya geldi.

Büyükelçi Yüksel, Türk kahvaltısının dünyanın en zengin kahvaltılarından olduğuna dikkati çekerek, Türkler için yalnızca bir öğün değil kültürün temel parçası olduğunu belirtti.

Etkinlikte konuklara gözleme, poğaça, simit, pastırma, çeşitli peynir ve reçellerin yanı sıra Türk kahvesi ve çay ikram edildi, Türk kahvaltısı ve mutfağına ilişkin videolar izletildi.

Gazeteci ve sosyal medya fenomeni Fedtri Yahya, kahvaltıda çay, kahve, ekmek, zeytin ve çeşitli peynir türlerini deneyimlediğini ve sağlıklı Türk kahvaltısını çok sevdiğini dile getirdi.

İstanbul ve Şanlıurfa'daki anılarının canlandığını belirten Yahya, etkinlikteki Türk ambiyansı ile Türkiye'de çay eşliğinde dinlediği ney melodilerini ve Mevlana'nın eşsiz şiirlerini andığını söyledi.