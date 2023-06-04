Dünya Kahvaltı Günü Pekin'de Kutlandı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle kahvaltı etkinliği düzenledi. Çinli medya mensupları, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Türk kahvaltı kültürü ve mutfağı tanıtıldı.

Her yıl haziranın ilk pazar günü kutlanan "Dünya Kahvaltı Günü" vesilesiyle Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Büyükelçilik Rezidansı'nda düzenlenen kahvaltıda, Çinli medya mensupları, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, geleneksel kahvaltı kültürünün Türk medeniyetinin önemli bir parçası olduğunu, tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye topraklarının her köşesinde kadim tarihin ve kültürel mirasın izlerinin görüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin, Çin'e benzer şekilde, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, farklı coğrafi ve iklimsel zenginlikleri de bir arada yaşadığını, bu doğal ve kültürel zenginliğin Türk mutfağının çeşitliliğine yansıdığını vurguladı.

Çin ile insandan insana etkileşimi artırmaya önem verdiklerinin altını çizen Musa, Türkiye'nin Çin toplumuna daha fazla tanıtılmasını ve halklar arasında yakınlaşma için medya mensuplarına katkılarının değerli olduğunu ifade etti.

Etkinlikte, konuklara simit, açma, çeşitli peynir ve reçellerin olduğu kahvaltılıkların yanı sıra Karadeniz bölgesinden mıhlama sunuldu, çay ve Türk kahvesi ikram edildi.

Büyükelçi Musa ve elçilik çalışanlarının, konuklarla kahvaltı kültürü hakkında sohbet ettiği etkinlikte, Türk kahvaltısı ve mutfağına ilişkin videolar da izlendi.