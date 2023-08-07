Dünya İzcilik Şöleni Güney Kore'de Khanun Tayfunu sebebiyle yarıda kesildi

Güney Kore'de 25'incisi yapılan Dünya İzcilik Şöleni, Khanun Tayfunu sebebiyle yarıda kesildi. Küresel bazda yaşanan sıcak hava, yüzlerce izciyi etkilemiş ve gençler tedavi altına alınmıştı.

Dünya İzci Hareketi Örgütü (WOSM) bugün yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin SaeManGeum kentinde 1 Ağustos'ta başlayan ve 12 Ağustos'a kadar devam etmesi planlanan 25'inci Dünya İzcilik Şöleni'nin yarıda kesildiğini duyurdu. Daha önce Japonya'yı etkisi altına alan Khanun Tayfunu'nun bölgeye doğru ilerlediği ifade edilerek 158 ülkeden Güney Kore'ye gelen 43 bin 232 izcinin planlanandan daha erken ayrılacağı vurgulandı.

Dünyanın en geniş katılımlı izci etkinliği olan Dünya İzcilik Şöleni (World Scout Jamboree), yaşları 14 ila 17 arasında değişen binlerce izcinin katıldığı ve dört yılda bir düzenlenen izcilik kampıdır. Kamp alanında çadır kuran binlerce genç, farklı kültürden gelen izcilerle dostluk kurarak izcilik etkinliklerine katılıyor.