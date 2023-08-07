Dünya İzci Jamboreesi Khanun Tayfunu Nedeniyle Erken Bitirildi

Güney Kore'nin Saemangeum kentinde 2 Ağustos'ta başlayan 25. Dünya İzci Jamboreesi'nin, beklenen Khanun tayfunu sebebiyle erken bitirilmesine karar verildi.

Dünya İzci Hareketi Örgütü, Saemangeum'da 25'incisi düzenlenen Dünya İzci Jamboreesi'nin erken bitmesi kararı aldı.

Söz konusu kararın sebebinin, artan sıcaklıkların etkisini gösterdiği ülkeyi vurması beklenen Khanun tayfunu olduğu belirtildi.

Yonhap haber ajansına göre, daha önce 12 Ağustos'ta biteceği açıklanan etkinlikte izcilerin, planlı geri dönüşü yarın başlayacak.

Sıcaklıklar izcileri etkilemişti

Saemangeum kentinde 2 Ağustos'ta başlayan 25. Dünya İzci Jamboreesi'ne 158 ülkeden 43 bin izci katılmıştı.

Sıcak çarpması, 35 derece civarındaki sıcaklıklarda bozulan yiyecekler, bölgedeki seller sonucunda tıkanan duş ve tuvaletler nedeniyle onlarca katılımcının hasta olmasının yanı sıra etkinlikteki sağlık hizmetlerinin yetersiz kalmasının ardından bazı kişiler organizasyonun iptalini talep etmişti.

Bunun üzerine Başkanlık Ofisi Basın Sekreteri Kim Eun Hye, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un katılımcıların sıcak hava dalgasından korunması için klimalı otobüs ve soğutuculu kamyon sağlama talimatı verdiğini açıklamıştı.

ABD, Singapur ve İngiltere ekipleri aşırı sıcaklar nedeniyle etkinlikten erken ayrılmıştı.