Dünya İnsani Yardım Günü'nde İsrail'in saldırıları sonucu 289 yardım görevlisi öldü

Filistin Kızılayı (PRCS), 19 Ağustos 'Dünya İnsani Yardım Günü' sebebiyle yayınladığı mesajında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucunda 289 yardım görevlisinin öldüğünü belirterek, aralarında 21 PRCS çalışanın da olduğuna dikkat çekti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 'Dünya İnsani Yardım Günü' dolayısıyla öldürülen insani yardım görevlilerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "2023'te 33 ülkede 280 insani yardım çalışanı öldürüldü. 2023 küresel insani yardım topluluğu için kayıtlara geçen en ölümcül yıl oldu. Bu inanılmaz derecedeki yüksek rakam, 118 insani yardım çalışanının öldürüldüğü 2022'ye kıyasla yüzde 137'lik bir artışı temsil ediyor" denildi. OCHA, 2024'ün insani yardım görevlisi için daha ölümcül bir yıl olduğuna dikkat çekerek, mevcut verilere göre bu yıl 7 Ağustos tarihine kadar 172 BM insani yardım görevlisinin öldürüldüğünü belirtti. PRCS ise, 7 Ekim'den bu yana 289 yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, ölenler arasında 21 PRCS çalışanının da olduğunu ifade etti.