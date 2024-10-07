Dünya Genelinde Su Erişimi Krizi: 3,6 Milyar Kişi Su Yokluğuyla Karşılaşıyor

DÜNYA Meteoroloji Örgütü (WMO), dünya genelinde 3,6 milyar kişinin yılda en az 1 ay, suya yeteri kadar erişemediğini açıkladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), dünya genelinde 3,6 milyar kişinin yılda en az 1 ay, suya yeteri kadar erişemediğini ve bu sayının 2050'ye kadar 5 milyarı aşmasının beklendiğini duyurdu.

WMO'nun küresel su kaynaklarının durumuna ilişkin raporunda, son 5 yılda nehirlerde su miktarının düştüğü ve kullanılabilir su miktarının azaldığı belirtilerek, buzulların son 50 yıldaki en büyük kütle kaybına uğradığı ifade edildi.

2027 yılına kadar suyla ilgili tehlikeler için erken uyarı sistemlerini desteklemek üzere hidrolojik değişkenlerden oluşan küresel bir veri seti oluşturmayı amaçlayan rapor, şu anda 3,6 milyar insanın suya yeteri kadar erişemediğini ve bu rakamın 2050 yılına dek 5 milyarı aşacağına vurgu yapıyor. Rapor, bu sorunu gidermek için acil eylem ihtiyacının da altını çiziyor.