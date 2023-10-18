Dünya, Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösterdi

Gazze'de bulunan Baptist Hastanesi'ne (El-Ehli Arab Hastanesi) düzenlenen saldırıya dünya liderleri ve uluslararası örgütler tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dehşete düştüm" ifadelerini kullanırken, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da saldırıyı kınadı.

Gazze Şeridi'nde bulunan Baptist Hastanesi'ne (El-Ehli Arab Hastanesi) dün akşam saatlerinde saldırı düzenlendi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda yüzlerce hastanın ve sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Dünya liderleri ve uluslararası örgütler, saldırıya tepki gösterdi ve kınama mesajı yayınladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırı karşısında dehşete düştüğünü ifade ederek, " Gazze'de bir hastaneye düzenlenen saldırıda yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesi karşısında dehşete düştüm ve bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kalbim kurbanların aileleriyle birlikte. Hastaneler ve sağlık personeli uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunmaktadır" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "El-Ehli Hastanesi'ne yönelik saldırıdan ve ölü sayısının yüksek olmasından büyük üzüntü duyuyorum. Sağlık personeli ve sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz. Tüm gerçekler ortaya çıkarılmalı ve sorumlular hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus ise "DSÖ, Gazze'nin kuzeyindeki El-Ehli Arab Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınamaktadır. İlk raporlar yüzlerce ölü ve yaralı olduğunu göstermektedir. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması ve tahliye emirlerinin geri alınması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

DÜNYA LİDERLERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

ABD Başkanı Biden, yayınladığı mesajda 'patlama' ifadesini kullanarak, "Gazze'deki El-Ehli Arab Hastanesi'nde meydana gelen patlama ve bunun sonucunda meydana gelen korkunç can kaybı karşısında öfkelendim ve derin bir üzüntü duydum" dedi.

İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Balerra, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun durdurulması gerektiğini belirterek, "Söyleyecek sözüm yok. Bu artık sona ermeli. Tüm uluslararası insani hukuku ihlal ediyorlar. Netanyahu durdurulmalı" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Hiçbir şey bir hastanenin vurulmasını haklı gösteremez. Hiçbir şey sivilleri hedef almayı haklı gösteremez. Fransa, Gazze'deki El-Ehli Arab Hastanesi'ne düzenlenen ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınamaktadır. Düşüncelerimiz onlarla birlikte. Olaylar tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır" diye konuştu.