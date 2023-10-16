Dünya Doktorları Derneği, Filistin'deki Şiddete Son Verilmesi İçin Çağrı Yaptı

Dünya Doktorları Derneği (DDD), işgal altındaki Filistin topraklarında artan şiddet ve sivillere yönelik saldırılardan derin endişe duyduğunu belirterek, sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukukun uygulanması için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Dünya Doktorları, "Sivilleri hayatta kalabilmeleri için ihtiyaç duydukları temel malzemelerden mahrum bırakan eylemlere son verilmeli, Gazze'ye su ve elektrik tedariki derhal yeniden sağlanmalıdır" açıklamasını yaptı.

Dünya Doktorları Derneği, işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik sivilleri ve sivil altyapıları hedef alan saldırılara ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukukun uygulanması için derhal harekete geçilmesi talep edildi. Gazze'nin kuzeyinde İsrail tarafından belirlenen 'insani koridor' süresinin sona ermesiyle birlikte Dünya Doktorları; yaralılar, hastalar, engelli bireyler, yaşlılar ve sağlık personeli gibi bölgeden ayrılamayanların insanların kaderleri konusundaki endişenin arttığını bildirdi.

"GAZZE'DEKİ HASTANELER ÖNEMLİ MALZEMELERİN EKSİKLİĞİYLE KARŞI KARŞIYA"

Dünya Doktorları, Gazze'deki son durumla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"7 Ekim'den bu yana bölge, İsrail'de en az bin 200, Filistin'de ise 724'ü çocuk en az 2 bin 400 kişinin hayatını kaybettiği dehşet verici şiddete tanıklık etmektedir. Ne yazık ki bu sayılar şiddet devam ettikçe artmaya devam edecektir. Kaçacak güvenli bir yerleri olmadan 430 binden fazla Filistinli yerinden edilmiş durumda. Devam eden şiddet, insancıl yardım ve yardımın erişimine yönelik kısıtlamalarla birleşerek Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir insani krize yol açmıştır. Gazze, 16 yıldır süren sıkı bir ablukanın altındadır ve yarısı çocuk olan 2,2 milyon nüfusunun yüzde 80'i, hayatta kalmak için insancıl yardıma bağlıdır. Ancak bu savunmasız nüfus, şimdi kuşatma altında ve elektriğe, yakıta, gıdaya ve suya erişimleri bulunmadan oldukları yerde sıkıştırılmış durumda. Gazze'deki hastaneler ise kritik öneme sahip malzemelerin eksikliğiyle karşı karşıya. Yakıt rezervleri tükenirse sağlık hizmeti sağlayan kuruluşlar hasta ve yaralıları tedavi edemeyecek ve insani yardıma ihtiyaç duyan insanlara gerekli destek sağlanamaz hale gelecektir."

"SİVİLLER VE SİVİL ALTYAPILAR KORUNMALI"

Savaşın uluslararası insancıl hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesinin son derece önemli olduğunu belirtilen açıklamada, bu yükümlülüklerden ayrılmanın hiçbir gerekçesi olmadığını, uluslararası toplumun sivillere ve sivil varlıklara yönelik saldırıların normalleştirmemesi gerektiğini vurgulandı. Dünya Doktorları, sivil nüfusun korunması ve çatışmanın taraflarının temel yükümlülüklere uygun davranmasını sağlamak için acil bir diplomatik sürecin başlatılması çağrısında bulundu. Dünya Doktorları, uluslararası toplumu ivedilikle gerekli adımları atmaya çağırdığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Çatışmanın tarafları, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak sivilleri daha fazla zarardan korumak için ellerinden gelen tüm önlemleri almalıdır. Siviller ve sivil altyapılar korunmalı ve onlara zarar vermemek ya da zararı en aza indirmek için tüm makul önlemler alınmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyanlara insani yardımın erişimi sağlanmalı, insani yardım malzemeleri ve insani yardım personelinin güvenli geçişleri sağlanmalıdır. Gazze'de insani yardım sunan yardım çalışanları korunmalı ve çalışmaları kolaylaştırılmalıdır. Sivilleri hayatta kalabilmeleri için ihtiyaç duydukları temel malzemelerden mahrum bırakan eylemlere son verilmeli, Gazze'ye su ve elektrik tedariki derhal yeniden sağlanmalıdır. Sağlık ve insani yardım kuruluşlarının sivillere ulaşmasına izin vermek için gerekli adımlar atılmalı, çatışmaya ara verilmelidir. Artan ihtiyaçlara rağmen yardımlar dondurulmadan ya da askıya alınmadan, bağışçıların kaynakları öncelikli insani faaliyetlere ve sahadaki ortaklara derhal tahsis etmesiyle insani yardım finansmanı artırılmalıdır."

Dünya Doktorları Orta Doğu Programı Direktörü Louise Bichet ise "Şu anda Gazze'deki ekiplerimizle iletişim kurmakta sorunlar yaşıyoruz ve İsrail tarafından açıklanan elektrik kesintisi ile iletişim olasılığının tamamen kesileceğinden endişe duyuyoruz. Gelecek günler ve geceler zor olabilir. Ekiplerimizin güvenliğini mümkün olduğunca korumak için her şeyi planlayıp ayarlıyoruz. Aynı zamanda bölgede ihtiyaç duyulan insani müdahaleye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.