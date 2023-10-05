Dünya Demokrasi Forumu Türkiye'nin 100. yılına armağan edildi

Dünya Demokrasi Forumu Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, Dünya Demokrasi Forumu'nun önemine dikkati çekerek, 'Bu Forum'u Türkiye'nin 100. yılına ve dünya demokrasi tarihine armağan ediyoruz.' dedi. Forum kapsamında 1 konferans ve 7 panel düzenlendi.

Dünya Demokrasi Forumu Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, Dünya Demokrasi Forumu'nun önemine dikkati çekerek, "Bu Forum'u Türkiye'nin 100. yılına ve dünya demokrasi tarihine armağan ediyoruz." dedi.

Dünya Demokrasi Forumu'ndan (DDF'2023) yapılan açıklamaya göre, Forum, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde gerçekleştirildi. Forum kapsamında 1 konferans ve 7 panel düzenlendi.

Her panelde demokrasi kavramı ve uygulanmaları, dünyanın demokrasi haritası, demokrasinin güncel sorunları, demokrasi ve ekoloji, demokrasi ve ekonomi, demokrasi ve kapsayıcılık, demokrasi ve yerel yaşam/yerel yönetim, demokrasi ve sivil toplum gibi farklı açılardan değerlendirildi.

Forumda, farklı ülkelerden 37 konuşmacı bildiri sundu. Türkiye'den 29, ABD'den 2, Şili, İngiltere, Tunus, Gana, Hindistan ve Japonya'dan birer konuşmacının katıldığı Forum'da kadın oranı yüzde 41, akademisyen oranı yüzde 43 ve NGO temsilcisi oranı yüzde 35 olarak gerçekleşti.

İlgi duyan herkesin katılımına açık olan ve katılan herkese söz hakkı tanınan Forum, iki gün boyunca 717 kişi tarafından yüz-yüze izlenirken ayrıca YouTube üzerinden de canlı yayınlandı.

Forum giderleri, kişilerin, sivil toplum organizasyonlarının, yerel yönetimlerin ve firmaların katkısı ile karşılanırken, konuşmacılar köy evlerinde konuk edildi.

"Demokrasi farkındalığının artması gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Demokrasi Forumu Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, Forum sonucunda Türkiye ve dünya kamuoyuna bir çağrı yapılmasının uygun bulunduğunu belirterek, "Dünyada ekonomik, toplumsal ve ekolojik açıdan yaşanan olumsuz gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçiliyor. Bu olumsuz gelişmelerin demokrasinin yetersizliği veya gerilemesi ile ilişkili olduğu görülüyor.

Bu nedenle, ekolojik dengenin korunması, sera gazı salınımının azalması, iklim değişiminin yavaşlaması, gıda güvencesinin sağlanması, refahın artması ve adil paylaşılması, kutuplaşmanın azalarak diyaloğun gelişmesi, tedirginliğin azalarak geleceğe güven duyulması, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve insanların özgürce yaşaması için demokrasi farkındalığının artması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Daha güvenli bir gezegene ve daha güzel bir geleceğe giden yolun daha fazla demokrasiden geçtiğine dikkati çeken Ekşi, "Dünyayı yönetenlerin ve her ülkeden insanların Anadolu'nun küçük bir ilçesinden yapılan bu çağrıya kulak vermesini diliyoruz. Bu Forum'u Türkiye'nin 100. yılına ve dünya demokrasi tarihine armağan ediyoruz." açıklamasında bulundu.