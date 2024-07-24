Üye Girişi
Haberler

Dünya Buzlu Suda Yüzme Şampiyonu Deniz Kayadelen Köpekbalıklarıyla Dolu Kanalı Yüzerek Geçti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya buzlu suda yüzme şampiyonu Deniz Kayadelen, Los Angeles'taki Katalin Kanalı'nı 14 saat 49 dakika yüzerek geçti. Başarılı sporcu, Türk kadınını temsil etmeye devam edeceğini söyledi.

Dünya buzlu suda yüzme şampiyonu Deniz Kayadelen, dün köpekbalıklarıyla dolu Los Angeles'taki Katalin Kanalı'nı 14 saat 49 dakika yüzerek geçti. Başarılı sporcu Deniz "Bir Atatürk kadını olarak Türk kadınını bütün dünyada temsil etmeye devam edeceğim" dedi.

Manş Denizi'ni yüzerek geçen beşinci Türk kadını, 5 kez buzlu suda yüzme dünya şampiyonu ve birçok unvanı başarıyla elde eden Türk sporcu Deniz Kayadelen, dün Los Angeles açıklarındaki Catalina Adası'ndan başladığı zorlu parkuru Long Beach yakınlarında tamamladı. Köpekbalıklarıyla dolu mesafeyi yüzerek geçen Deniz, 14 saat 49 dakikalık zorlu serüvenini şöyle anlattı;

BİR SONRAKİ PARKUR MANHATTAN

"Los Angeles'tan sevgiler, selamlar. Evet, Catalina Boğazı'na geçtim. Zorlu koşullarda 8 saat, gece karanlığında yüzerek köpekbalıklarının olduğu bir bölgede ve 14 saat yüzdüm, kulaç attım. Düşüncelerimle mücadele etmek çok zordu. Ama sonunda yılmadım, başardım. Atatürk'ün adını taşıyan Ataspor Kulübü'nün sporcusu olarak, bir Atatürk kadını olarak Türk kadınını bütün dünyada temsil etmeye devam edeceğim. Bir ay içerisinde Manhattan, New York'ta yüzeceğim."

TEMİZ SULAR İÇİN YÜZÜYOR

Başarılı sporcu Deniz Kayadelen, okyanusları temiz tutmak adına bağış kampanyaları için yüzdüğünü vurgulayarak "Hem Türk kadının gücünü gösterme hem de hayır işleri için, temiz sular için yüzüyorum. Bütün Türk halkına sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Desteğiniz için her zaman çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Los Angeles Dünya Spor Dünya Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

 Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Bakmadan Geçme

2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli? Başakşehir - La Fiorita maçı izle! Başakşehir - La Fiorita maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - La Fiorita maçı şifresiz izleme linki EGM ATAMA SONUÇLARI 2024 ll EGM atama sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM atama sonuçları açıklandı mı?
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title